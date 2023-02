MUGLER und Ericsson vertiefen Partnerschaft bei privaten 5G Campusnetzen

Beide Partner zeichneten eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit im

Bereich Dedicated Networks

Beide Partner zeichneten eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit im

Bereich Dedicated Networks, um die digitale Transformation von Unternehmen in

Deutschland branchenübergreifend voranzutreiben.

MUGLER und Ericsson teilen langjährige gemeinsame Erfahrungen im Mobilfunk. Die im

Bereich der privaten Campusnetze bereits erfolgreich bestehende Kooperation wird im

Rahmen einer Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit für Dedicated

Networks im deutschen Markt intensiviert.

Beide Unternehmen haben Ihre Zusammenarbeit auf eine branchenübergreifende

Kooperation ausgelegt und können daher optimal zugeschnittene Lösungen für

verschiedene vertikale Segmente adressieren, wie z. B. Prozess- und

Fertigungsindustrie, Landwirtschaft, Versorgungsindustrie, Häfen und Flughäfen oder

Gesundheitsindustrie. Zentrale Aspekte der Partnerschaft konzentrieren sich auf die

Bereitstellung von Campusnetzinfrastrukturen aus dem Dedicated Networks Portfolio.

Ericsson Private 5G - die on-premise Lösung für zuverlässige, sichere und performante

Drahtloskommunikation über 4G oder 5G Standalone erlaubt es, eine einfache

Integration in bestehende Unternehmensnetzwerke vorzunehmen und dabei sensible

Daten vertrauensvoll und sicher im Unternehmen zentral oder zwischen verschiedenen

Standorten zu übertragen. Damit werden wichtige Anforderungsparameter der

Industrie für die Einbindung unternehmenskritischer Anwendungen in private

Campusnetze umfassend erfüllt, wie z. B. Privacy, hohe Datenraten, niedrige Latenzen,

maximale Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit sowie eine flexible Erweiterbarkeit.

MUGLER als unabhängiger und herstellerneutraler Systemintegrator gewinnt mit

Ericsson einen weiteren wichtigen Partner zum Ausbau des Ökosystems für den

gesamten Lebenszyklus privater Campusnetze. Die perfekte Ergänzung beider

Unternehmen ermöglicht es, Endkunden ein breites Portfolio an Produktlösungen und

Services als Ende-zu-Ende-Komplettpaket bereitzustellen. Durch MUGLER"s

Telcomplete®-Ansatz werden Campusnetze somit schlüsselfertig realisiert - beginnend

mit der Anforderungsanalyse, Planung und Konzeption, über Integration und Aufbau bis hin zum Netzbetrieb und dem Support bei der Erprobung von Use Cases.

Der Partneransatz mit Ericsson erlaubt es dabei, Lösungen schnell und äußerst flexibel

anzubieten: als selbst administriertes Campusnetz oder als Managed Service mit

individuell zugeschnittenen und garantierten Servicezeiten 24/7.

Dr. Markus Dod, Direktor Local Networks: "Nachdem wir bereits auf mehrere erfolgreich

umgesetzte Projekte zurückblicken können, bspw. in der Fertigungsindustrie, dem

Automobilbau oder der Forschung und Entwicklung, ist dieser Schritt eine logische

Konsequenz für das weitere gemeinsame Engagement im Bereich privater

Campusnetze. Die Zusammenarbeit zwischen Ericsson als Systemausrüster und

MUGLER als Integrator hebt Synergien beider Unternehmen. Für Endanwender bedeutet

dies ein hohes Maß an Effizienz und Schnelligkeit, aber auch Zuverlässigkeit und

Vertrauenswürdigkeit bei der Begleitung ihrer Projekte."

Burkhard Zimmermann, Direktor im Bereich Service Providers bei Ericsson, erläutert:

"Ericssons private 5G-Lösungen können problemlos in bestehende Unternehmensnetze

integriert werden, wobei sensible Daten innerhalb des Unternehmens zentral oder

zwischen verschiedenen Standorten vertrauensvoll und sicher übertragen werden

können. Damit werden wichtige Branchenanforderungen für die Integration

geschäftskritischer Anwendungen in private Campusnetze erfüllt, wie Datenschutz,

hohe Datenraten, niedrige Latenzen, höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie

flexible Erweiterbarkeit. Diese Netzwerkfähigkeiten haben das Potenzial, die

Gesellschaft digital zu transformieren, indem sie zahlreiche Bereiche wie Industrie,

Gesundheitswesen, Einzelhandel, Smart Cities, Zugverkehr, Transport, Häfen und den

Energiesektor radikal umgestalten."

Pressekontakt

Katrin Seemann

Referentin Unternehmenskommunikation und Marketing, MUGLER SE

Telefon: (03723) 747 1279

E-Mail: katrin.seemann@mugler.de | www.mugler.de

MUGLER NEWS

MUGLER 5G CAMPUS NETWORKS

marketing@mugler.de

LinkedIn

Instagram

Facebook

Über MUGLER SE

MUGLER ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Oberlungwitz, Sachsen. Seit der

Gründung im Jahr 1990 haben wir uns zu einem etablierten und namhaften Dienstleister und neutralen

Systemintegrator für Telekommunikationsnetze und -infrastruktur in Deutschland entwickelt. Heute

setzen mehr als 360 Mitarbeiter unseren Slogan "Von der Idee zum kompletten Netz" mit unserem FullService Telcomplete®-Prozess um, der den gesamten Lebenszyklus aller Arten von

Telekommunikationsinfrastrukturen abdeckt, einschließlich Netzwerk- und Infrastrukturplanung,

Systemintegration, Realisierung, Wartung, Betrieb und Support. Damit und mit unserem langjährigen

Know-how sind wir in der Lage, Kunden aller Art von großen deutschen Netzbetreibern (Mobilfunk und

Festnetz) bis hin zu Behörden, sowie großen und kleinen Unternehmen nachhaltige Netze zur Verfügung

zu stellen.

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit

Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das

Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software

and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die

Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit

nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die

Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 106.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5

Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.

Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 141 durch

Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der

Schweiz. www.ericsson.com/5g

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist

Düsseldorf.

Bei der MUGLER SE dreht sich alles um Telekommunikation. Unsere Kunden sind Netzbetreiber wie Vodafone, Deutsche Telekom und Telefonica, Infrastrukturdienstleister wie Vantage Towers, DFMG und ATC sowie Systemtechnikhersteller wie Nokia, Ericsson und Huawei. Auch für öffentliche Auftraggeber wie zum Beispiel Deutsche Flugsicherung, Rundfunkunternehmen, Gemeinden und Städte sowie Unternehmen aus der Industrie, der Verkehrs- und Energiebranche geben wir jeden Tag unser Bestes.

Wir betreuen unsere Kunden von der Idee bis zum Netz: als Komplettdienstleister für Telekommunikation bieten wir mit unserem Telcomplete®-Prozess individuelle Lösungen - angefangen bei Beratung und Planung bis zur Realisierung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Kommunikationssystemen.

Kontakt

MUGLER SE

Katrin Seemann

Hofer Straße 2-4

09353 Oberlungwitz

037237471279

katrin.seemann@mugler.de

http://www.mugler.de