Startseite Das Vorgehen bei einem Augenbrauenlifting Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-02-01 09:10. Der Trend zu buschigen und vollen Augenbrauen ist ungebrochen - doch nicht jeder hat von Natur aus dieses Glück. Für alle, die sich einen volleren und frischeren Blick wünschen, gibt es das sogenannte Augenbrauenlifting. Dabei handelt es sich um eine kosmetische Behandlung, bei der die Brauen mithilfe eines speziellen Klebers und bestimmter Cremes geformt werden. Das Resultat ist ein natürlicher und frischer Look, der überzeugt. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Lifting auch allen täglichen Aktivitäten problemlos standhält. So musst du dir keine Sorgen machen, dass die gewünschte Form nicht den ganzen Tag über erhalten bleibt. Auch der Preis für ein Lifting ist im Vergleich zum Microblading deutlich günstiger und es ist zudem unaufwändiger in der Anwendung. Das Augenbrauenlifting ist daher eine beliebte Methode, um die Brauen in Form zu bringen und das Gesicht insgesamt frischer wirken zu lassen. Außerdem hält das Lifting bis zu acht Wochen, danach muss das Treatment erneuert werden, um die gewünschte Form beizubehalten. Der Trend zu einem perfekt geformten Gesicht mit ausgeprägten Konturen setzt sich auch in der Kosmetikbranche fort. Prägnante Augenbrauen sorgen für einen starken Look und verleihen dem Gesicht mehr Charakter und Ausdrucksstärke. Immer mehr Frauen entscheiden sich für ein Augenbrauenlifting, da es einige Vorteile gegenüber anderen Behandlungen wie Microblading hat. Es kann in der Regel in einer Sitzung durchgeführt werden und hält alltäglichen Aktivitäten ohne Probleme stand. Ein weiterer Vorteil des Augenbrauenliftings ist, dass es die gesamte Oberfläche des Gesichts definiert. Viele Frauen entscheiden sich für diese Behandlung, weil sie einen natürlichen und frischen Look erzielen möchten. Ein Augenbrauenlifting in Frankfurt (https://www.frida-immerschoen.de/leistungen/augenbrauenlifting) ist eine gute Möglichkeit, um das Gesicht zusätzlich zu betonen. Das Lifting gibt dem Gesicht zusätzlich Kontur und betont die Augenbrauen. Durch die gelifteten Brauen können die Augen deutlich mehr hervorgehoben werden. Insgesamt ist das Augenbrauenlifting eine effektive Behandlung, um ein jugendlicheres und straffes Gesicht zu erzielen. Das Augenbrauenlifting hat zudem den Vorteil, dass die Augenbrauen länger in Form bleiben und somit kein ständiges Stylen mehr notwendig ist. Die Augenbrauen wirken dadurch optisch dichter und werden beim Lifting nach oben gezogen, sodass die Linien klarer sind. Dadurch bilden die Augenbrauen einen perfekten Rahmen für die Augen, der für magische Augenblicke sorgt. Der Ablauf bei einem Augenbrauenlifting in Frankfurt ist relativ unkompliziert und kann in unserem Kosmetikstudio durchgeführt werden. Um die Augenbrauen in Form zu bringen, werden zunächst die Härchen gekämmt und anschließend mit einem formgebenden Kleber fixiert. Dieser Kleber ist wasserlöslich, sodass er nach dem Trocknen leicht wieder entfernt werden kann. Je nach Kundenwunsch kann auch eine Färbung der Augenbrauen erfolgen, die dadurch noch stärker betont und individualisiert werden können. Hier sind ganz verschiedene Looks möglich, die sich ganz nach den Ideen der Kundinnen und Kunden richten können. In einem nächsten Schritt wird eine Creme aufgetragen und für einige Minuten einziehen gelassen. Dies sorgt für eine Versiegelung der Augenbrauen in ihrer Form. Zum Schluss erfolgt eine Reinigung der Brauen. Der gesamte Vorgang des Augenbrauenliftings dauert in etwa eine Stunde. Je nachdem, ob zusätzliche Leistungen gewünscht werden, können Kunden jedoch auch etwas mehr Zeit einplanen. Ein Augenbrauenlifting in Frankfurt bei Frida Immerschön ist eine tolle Möglichkeit, deine natürliche Schönheit zum Strahlen zu bringen und dir gleichzeitig etwas zu gönnen. Egal für welche Behandlung du dich entscheidest, am Anfang steht immer eine umfassende Beratung. In unserem Kosmetikstudio in Frankfurt verwöhnen wir dich von Kopf bis Fuß und unterstützen dich bei deiner Entscheidung. Wir nehmen uns Zeit für dich und deine Wünsche, damit du sicher bist, dass du die richtige Entscheidung triffst. Vereinbare dazu gerne einen Termin für ein Augenbrauenlifting in unserem Frankfurter Kosmetikstudio! Bringe dazu gerne deine Ideen und Vorstellungen mit, die wir anschließend in Ruhe mit dir durchgehen. Wir stimmen deine Augenbrauen ganz auf deine Wünsche, deinen Stil und Typen ab und finden mit dir gemeinsam die beste Lösung. Von modernen alltagstauglichen bis hin zu luxuriösen dramatischen Looks: FRIDA IMMERSCHÖN® öffnet im Sommer 2017 ihre Pforten in Frankfurt und deckt die gesamte Bandbreite der permanenten Beautylösungen ab. Gegründet wurde FRIDA IMMERSCHÖN® von XtremeLashes® Elite Stylistin und PhiBrows® Royal Artist Minh Soltysiak. Die Aufgabe des gesamten Frida Teams sieht sie darin, die Branche für Kunden und Stylisten gleichermaßen zu verbessern, das Wissen weiterzugeben und den Imperativ für Schönheit, Natürlichkeit und Praktikabilität ihrer Produkte und Dienstleistungen nie aus den Augen zu verlieren. Der individuelle Nutzen für den Kunden, Kreativität und die Liebe zum Detail liegen dabei im Fokus und bestimmen ihre Arbeit. Die Ergebnisse von FRIDA IMMERSCHÖN® zeichnen sich durch zeitlose Eleganz, bewusste Nachhaltigkeit und geschickte Formschönheit aus. Das Team steht mit Leib und Seele hinter dem Leitsatz "perfekter als die Natur und dennoch perfekt natürlich". 