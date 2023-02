Startseite Tie Solution startet größere Expansion in Europa und ist jetzt auch im B2C Bereich vertreten Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-02-01 08:54. Tie Solution GmbH setzt auf Expansion (Wetzlar, 01.02.2023) Die Tie Solution GmbH, einer der führenden Hersteller von Halstüchern, Schals, Mitzahs, Krawatten und Winterschals in Deutschland, hat ihren Fokus auf europäische Länder gerichtet und plant eine strategische Expansion in Europa.

Aktuell ist die Tie Solution GmbH in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien als Lieferant im Bereich Merchandising, Corporate Identity und Mode vertreten. Im Februar 2023 soll nun der Relaunch der Internetseite erfolgen, um andere europäische Länder mit Tie Solution Produkten und Dienstleistungen bedienen zu können. Durch zahlreiche erfolgreiche nationale und internationale Produktionen für Kunden wie Sparkassen, Volksbanken, Deutscher Bundestag, spanische Regierung und Unternehmen der Automobil- und Kosmetikindustrie wie Clarins, unterstreicht die Tie Solution GmbH ihre Qualität. Um den Verkauf zu fördern, strebt das Unternehmen eine starke Präsenz im Internet an. Unter Einbeziehung der Vlarom E-Commerce Agentur sollen in den nächsten Monaten Länder wie Italien, Frankreich und Skandinavien adressiert werden.

"Wir legen großen Wert darauf, dass unsere B2B-Kunden ausschließlich von Muttersprachlern beraten werden", erklärt Antonio Gea-Sanchez, Geschäftsführer des Unternehmens. Tie Solution im B2C Bereich

Im B2C Bereich hat Tie Solution GmbH 2022 die Marke PB Pietro Baldini®™ übernommen und erfolgreich getestet. Aktuell ist Pietro Baldini unter anderem bei Versandhändlern wie Amazon und Otto vertreten. Eine Expansion auf andere europäische Marketplaces wie Zalando, About You, Veepee-Privalia u.a. ist für 2023 ebenfalls geplant. Tie Solution

Das Dienstleistungsunternehmen Tie Solution GmbH, mit Sitz in Wetzlar, ist ein international agierender Anbieter für Damen & Herren Accessoires in den Bereichen Merchandising, Corporate Identity und Mode. Spezialisiert auf Schals, Halstücher, Winterschals, Mitzahs, und Krawatten, bietet das Unternehmen Produkte in höchster Qualität und Design an. Das Design-Team arbeitet individuell an jedem Projekt und erstellt Accessoires nach Maß. Um die beste Qualität zu garantieren, werden hochwertige Materialien aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich verwendet, und je nach Bedarf können die Produkte im Digitaldruck, Siebdruck oder gewebt hergestellt werden. Die Tie Solution GmbH beliefert eine Vielzahl verschiedener Kunden aus dem In- und Ausland, darunter Banken, Airlines, Automobilhersteller, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Regierungen, Modeunternehmen, Vereine und Sport-Verbände. Das Unternehmen möchte seinen Kunden qualitativ hochwertige Accessoires zu erschwinglichen Preisen anbieten und gehört zu den führenden Firmen seiner Branche in Deutschland und Europa. https://www.tiesolution.de/ JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025

jane.uhlig@janeuhlig.de

