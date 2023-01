Startseite Scutum übernimmt Sensor24 Sicherungssysteme GmbH in Neubrandenburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-31 18:03. Berlin / Neubrandenburg, 31. Januar 2023. Seit dem 01.01.2023 gehört die Firma sensor24 Sicherungssysteme GmbH zur Scutum Group Central Europe GmbH. "Wir sind glücklich, einen weiteren kompetenten Partner in unser Unternehmen integrieren zu können. Jetzt sind wir auch im Nordosten der Republik mit unserem Portfolio vertreten und konnten somit die Achse Berlin, Neubrandenburg und Stettin vervollständigen, um unsere Kunden in dieser Region optimal zu bedienen", so Steffen Bluhm, CEO der Scutum Group. Die Firma sensor24 ist seit 2008 am Markt und gehört zu den führenden Unternehmen für Sicherheitstechnologien in Mecklenburg/Vorpommern. Sensor24 genießt ein herausragendes Image im lokalen und regionalen Marktumfeld, und die mehr als 35 Mitarbeiter betreuen aktuell über 1.500 aktive Kunden mit mehr als 3.500 Sicherheitssystemen. Die wesentlichen Kernkompetenzen sind die Projektierung, die Planung, die Installation, der Kundendienst und die Wartung von Sicherheitssystemen, angefangen von mechanischen Sicherungssystemen, über die elektronischen Überwachungsanlagen bis hin zu komplexen Softwarelösungen und deren Infrastrukturen. Dazu gehören neben mechanischen Schliess-, Tor- und Schrankenanlagen vor allem Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Videoüberwachungs- und Zutrittskontrollsysteme, aber auch Kommunikationssysteme wie Patientenrufanlagen oder vernetzte Sicherheitsleitstellensysteme. Die Firma sensor24 ist als Errichterunternehmen für Gefahrenmeldeanlagen nach DIN EN 16763 VdS, DIN EN 14675 und ISO 9001 zertifiziert. Über die Scutum Group: Sie ist europaweit eine der führenden Dienstleister für das Errichten von Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Brandschutzanlagen, Risikomanagement und Cybersicherheit. Außerdem verfügt sie über zertifizierte Alarmempfangs-, Notruf- und Serviceleitstellen. Seit 1989 verfolgt die Gruppe die Mission, Personen, Infrastrukturen, Daten und Güter zu beschützen. Jährlich tätigt das Unternehmen mehrere Firmenzukäufe, um die eigene Marktposition zu steigern. Rund 2.000 Mitarbeiter sorgen für eine reibungslose Abwicklung von Kundenprojekten.

Die Gruppe hat Firmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Polen und den USA. Ihre Kunden kommen aus Branchen wie Banken, Handel, Industrie, Behörden und Institute. Im Jahr 2021 betrug der Jahresumsatz rund 240 Millionen Euro. Kontakt

