Startseite Cisco Live 2023: Contact-Center-Lösungen vom Feinsten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-31 17:04. Top-Lösungen für Cisco-Umgebungen von Enghouse Interactive. Leipzig, 31. Januar 2023 - Auf der Cisco Live 2023 in Amsterdam präsentiert Enghouse Interactive (https://enghouseinteractive.de) individuelle Contact-Center-Lösungen aus der Cloud (CCaaS). Im Fokus auf dem Enghouse-Stand (A24) stehen zudem Telefonielösungen für 3rd-Party-Applikationen im Cisco-Umfeld. Veranstaltungsort der Cisco Live vom 06. bis 10. Februar 2023 ist das Messe- und Kongresszentrum RAI Amsterdam in der Europaplein 24 nahe Flughafen und Hauptbahnhof. Enghouse Interactive bietet mit seinen CCaaS-Lösungen (https://enghouseinteractive.de/loesungen/enghouse-cloud-contact-center/) eine der umfangreichsten Contact-Center-Funktionen. Dazu zählen unter anderem:

- Hosting auf einer sicheren Cloud-Infrastruktur.

- Kundenorientierter Service - jederzeit, überall und auf jedem Gerät.

- Intuitive und einfache Bearbeitung von ein-/ausgehenden Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle mit intelligentem Routing und Anrufweiterleitung.

- Hocheffizienter Self-Service einschließlich intelligenter Chatbots.

- Sprachaufzeichnung für zuverlässigen und exzellenten Kundenservice.

- Hohe Skalierbarkeit, in Sekundenschnelle um zusätzliche Arbeitsplätze erweiterbar.

- Anpassbar an individuelle Bedürfnisse, für jegliche Unternehmensgröße. Cisco-Lösungen On-Prem oder in der Cloud Zu den Highlights am Messestand von Enghouse Interactive (A24) zählen auch die Kommunikationslösungen der NTW Software GmbH. Das Unternehmen gehört seit Mitte letzten Jahres zu Enghouse Interactive, ist Spezialist für 3rd-Party-Applikationen im Cisco-Umfeld und Integrator von innovativen Geschäftsanwendungen. Die NTW-Lösungen (https://enghouseinteractive.de/ntw-software/) sind - unabhängig von Branche und Unternehmensgröße - primär auf den Cisco-Markt ausgelegt und lassen sich On-Prem oder in der Cloud im Multi-Mandantenprinzip einsetzen. Cisco-Zertifizierung garantiert optimale Anpassung NTW Software entwickelt als zertifizierter und gelisteter Cisco Preferred Solution Partner regelmäßig innovative Collaboration-Lösungen. So ist gewährleistet, dass aus dem Cisco Callmanager multimandantenfähige Unified-Communications-Plattformen werden. 3rd-Party - Einziger Anbieter im Cisco-Umfeld Mit dem modular aufgebauten Produktportfolio von NTW Software deckt Enghouse als einziger Anbieter alle Anforderungen im Segment für 3rd-Party-Applikationen im Cisco-Umfeld ab. Dazu zählen Vermittlungsplatzkonsolen mit intelligentem Routing, diverse Telefonie-Services wie zum Beispiel Directory und Aufzeichnungsfunktionen, Statistik- und Controlling-Lösungen sowie CRM-Anbindungen. Letztere unterstützen die optimale Integration von CRM-Lösungen der Anbieter SAP, MS Dynamics und Salesforce in bestehende Geschäftsprozesse. Zentrales Mandantenmanagement Ebenfalls zu sehen auf dem Enghouse-Stand: Eine mandantenfähige Provisioning-Lösung, die eine zentrale Konfiguration erlaubt sowie die mandantenspezifische Einbindung vorhandener HR-Software, Active Directory oder Datenbanken. Enghouse Interactive auf der Cisco Live 2023 Amsterdam: Stand A24. Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol "ENGH" notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Michèle Matzek-Kunstmann

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+49 23 827 799 702

michele.matzek-kunstmann@enghouse.com

https://www.enghouseinteractive.de Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36

info@fuchs-pressedienst.de

