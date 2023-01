Startseite Einfach in die Entspannung schaukeln Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-31 16:47. Einen "Durchhänger" haben muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, finden die Experten von First Class Holz. Zumindest, wenn man es wörtlich nimmt und auf Liegekomfort bezieht. Eine der beliebtesten Liegen des Relaxliegen Experten aus Österreich ist die "Hängeliege Siesta Heaven". Kein Wunder, entführt diese Liege doch in Entspannungswelten, die man vermutlich bis dato noch nicht kannte. Die in Österreich entwickelte und produzierte Entspannungsliege ist so wie eine Hängematte an Seilen befestigt und bietet ein schwebendes Schaukelgefühl, das alle Sinne ergreift. Die Relaxliegen aus dem Hause First Class Holz sind nicht einfach nur Liegen, sondern mit ihrer ergonomischen Liegeform so ausgelegt, dass sich der Mensch ideal erholen kann. Liege- und Sitzpositionen sind zudem individuell einstellbar, sodass jeder Mensch die von ihm bevorzugte Position finden kann. Die "Hängeliege Siesta Heaven" ist in Esche, Kernbuche oder Nuss erhältlich und kann mit verschiedensten Auflageüberzügen geliefert werden. Sämtliche verfügbaren Holzarten und Farben können auf der Website des Unternehmens eingesehen werden: www.first-class-holz.at . So passt die Relaxliege der Wahl sich nicht nur dem Körper, sondern auch der Umgebung an und wird zum Schmuckstück in jedem Wohnraum. Liegen von First Class Holz gibt es übrigens auch für den Außenbereich und können im Garten, am Balkon oder auf der Terrasse ihren Platz finden. Mit den Relaxliegen von First Class Holz wird der "Durchhänger" garantiert seltener, denn wer sich regelmäßig Erholung für Körper und Geist gönnt, bleibt stressresistenter, aktiver und krisensicherer. Einfach ausprobieren! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: First Class Holz GmbH

Herr Otto Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Österreich fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : office@first-class-holz.at "Hohe Funktionalität mit tollem Design", so lautet der Leitsatz von "First Class Holz". DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen. Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt. Pressekontakt: First Class Holz GmbH

