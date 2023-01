Startseite BillyRider: Nachhaltigkeit im Reitsport wächst Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-31 14:25. Hamburg, am 31.01.2023. Nach einer Erhebung des Reitsport-Kleinanzeigenmarktplatzes BillyRider steigt auch im Reitsport die Bereitschaft, nachhaltig und verantwortungs- bewusst Equipment für den Reitsport zu erwerben. Die Anzahl gebrauchter Reitsportartikel, die im letzten Jahr über die Kleinanzeigenplattform eine neue Heimat - von und an privat - gefunden haben, wuchs um über 89% zum Vorjahr. Dabei geht es in der überwiegenden Mehrheit von veröffentlichten Reitsport-Inseraten bei BillyRider nicht nur darum, ungenutztem Equipment aus dem Spind ein neues Zuhause zu geben und so zu Geld zu machen - auch der Versand der Artikel wird von der Mehrheit am liebsten über einen klimaneutralen Versanddienstleister abgewickelt. Dabei wird zudem verstärkt darauf geachtet, dass beim Verpackungsmaterial weitestgehend auf Plastik verzichtet wird.

Wir von BillyRider finden, dass es so eindeutig in die richtige Richtung geht, denn viele Reitsportartikel halten viel länger als man denkt. Zu BillyRider: Seit 2019 publiziert BillyRider Kleinanzeigenmarktplätze für gebrauchtes Reitsport-Equipment in Deutschland ( BillyRider.de (https://www.BillyRider.de) ), Österreich ( BillyRider.at ) und weiteren Ländern. Der Fokus liegt dabei auf privaten Inserenten, von denen sich bereits über 68.000 für BillyRider entschieden haben und kostenfrei inserieren. Dabei steht immer ein Gedanke im Vordergrund: Gebrauchten Reitsportartikeln eine neue Heimat zu geben - denn sie halten länger als man denkt. Firmenkontakt

BillyRider.de

Torsten Schnoor

Flughafenstrasse 52a

22301 Hamburg

+49 40 209330897

Torsten@BillyRider.com

https://www.billyrider.de

BillyRider.de

Torsten Schnoor

Flughafenstrasse 52a

22335 Hamburg

+49 40 209330897

torsten@billyrider.com

