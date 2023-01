philoro Edelmetalle holt Christian Giesen als Pressesprecher

Christian Giesen als neuer Pressesprecher bei philoro EDELMETALLE in Frankfurt/Main an Bord gekommen. Seine Stelle wurde neu geschaffen.

Goldkauf ist Vertrauenssache. Viele Kunden bringen dem Edelmetallhändler philoro großes Vertrauen entgegen. Das gründet sich auf die gute Qualität der Produkte, die über den Hersteller alle zertifiziert sind, viele über-durchschnittliche und unabhängige Testergebnisse, zahlreiche positive Bewertungen und Kundenempfehlungen im Internet sowie nicht zuletzt auf viele persönliche Empfehlungen. Als aktuelle Auszeichnungen hat das Unternehmen den Titel: "Bester Edelmetallhändler 2022" erhalten. Zudem erhielt es als eines der wenigen Branchengrößen im Qualitätsmanagement vom TÜV NORD die DIN EN ISO 9001:2015-Zertifizierung. Diesen starken Argumenten hat auch Christian Giesen vertraut; er ist Mitte Januar 2023 als neuer Pressesprecher in Frankfurt/Main bei philoro angetreten. Die Stelle ist für den deutschen Markt neu geschaffen worden; Hauptaufgabe ist die Pressearbeit. Giesen unterstützt auch die interne Kommunikation, das Marketing, Employer Branding und Social Media. Sein Arbeitsplatz ist in der Frankfurter Filiale auf der Schillerstraße.

In seiner neuen Aufgabe berichtet Giesen direkt an Raphael Scherer, Managing Director von philoro in Deutschland. Er kommentiert die Neueinstellung: "Als österreichisches Familienunternehmen mit starkem Wachstum im Edelmetallhandel, soll unser neue Kollege helfen, unseren Bekanntheitsgrad in Deutschland weiter zu steigern. Zudem soll er unsere positive Wachstumsgeschichte aktiv begleiten. Speziell bei der regionalen Unterstützung unserer sieben bundesweiten Filialen, soll uns Christian Giesen mit seiner langjährigen Erfahrung in der Medienarbeit entscheidend voranbringen."

Über philoro EDELMETALLE GmbH

philoro wurde im März 2011 in Wien als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus gegründet. Es gehört heute zu den führenden, europäischen Anbietern bei qualitativ hochwertiger Veranlagung in Gold und anderen Edelmetallen. Das Familienunternehmen betreut mit langjähriger Erfahrung private ebenso wie institutionelle Kunden; das sowohl online als auch in 15 Filialen im deutschsprachigen Raum sowie in einer Niederlassung in Hongkong. Die deutschen Filialen liegen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Freiburg, Hamburg und Leipzig.

philoro setzt höchste Standards bei Sicherheit und Servicequalität im Webshop und den Filialen, sowie bei Produktqualität. Daher stammen die Goldprodukte ausschließlich von Herstellern, die nach dem Topstandard der LBMA (London Bullion Market Association) zertifiziert sind.

Das Qualitätsmanagement von philoro erhielt vom TÜV NORD die DIN EN ISO 9001:2015-Zertifizierung. Regelmäßig wird das Unternehmen in unabhängigen Test ausgezeichnet. Focus Money kürte philoro im Jahr 2022 bereits zum sechsten Mal in Folge als "Bester Edelmetallhändler", auch den "Goldhändlertest 2021" von EURO am Sonntag konnte das Unternehmen für sich entscheiden. Die Serviceleistung war dem "Sachwert-Magazin" eine Auszeichnung wert. Nicht zuletzt wurden die Schließfächer von philoro vom Deutschen Kundeninstitut (DKI) unter 24 Anbietern als Testsieger prämiert.

