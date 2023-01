Erin Ventures gibt Absichtserklärung mit strategischem Finanzierungspartner bekannt

Victoria, BC/Accesswire/31. Januar 2023/ Erin Ventures Inc (Erin) (TSXV:EV), ein internationales Unternehmen für die Mineral-Erschließung und -Entwicklung, freut sich mitzuteilen, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit einem in London ansässigen strategischen Investor, Osmose Limited (Osmose) unterzeichnet hat, um eine Beteiligungsfinanzierung für die Entwicklung des Bor-Projekts Piskanja von Erin bereitzustellen. In Übereinstimmung mit der LOI hat Osmose sich bereit erklärt, in drei Tranchen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 3.550.000 CAD plus 22.000.000 Euro bereitzustellen (die Finanzierung).

Die Bedingungen der LOI gewähren Osmose das ausschließliche Recht zur Bereitstellung der Finanzierung, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und Fristen, die von Osmose für jede Tranche eingehalten werden. Nur wenn Osmose die Bedingungen jeder Tranche erfüllt, behält es das ausschließliche Recht zur Finanzierung der folgenden Tranche. Die Exklusivität besteht erst, wenn Osmose die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Erin beabsichtigt, seine laufenden Gespräche mit anderen interessierten, potenziellen strategischen Partnern fortzusetzen, bis Osmose alle drei Finanzierungstranchen abgeschlossen hat.

Die wichtigsten Bedingungen der LOI sind:

1. Nach Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die auf dem in der LOI beschriebenen Rahmen basiert) hat Osmose sich bereit erklärt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung der Aktien von Erin für insgesamt 3,55 Mio. CAD zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit zu zeichnen, wobei jede Einheit aus 1 Stammaktie und 1 Aktienkaufwarrant besteht (mit einem Ausübungspreis von 0,22 CAD pro Aktie und einer Ablauffrist von 2 Jahren) als erste Finanzierungstranche. Osmose verpflichtet sich, die Warrants nur dann auszuüben, wenn dadurch Osmoses Eigentum an Erin unter 19,9 % bleibt. Die Erlöse sind unter anderem für den Abschluss der Durchführbarkeitsstudie des Projekts Piskanja und als Betriebskapital gedacht.

2. Darüber hinaus hat Osmose zugestimmt, auf Projektebene (innerhalb von Balkan Gold, der hundertprozentigen serbischen Betreibergesellschaft von Erin) zwei Finanzierungstranchen bereitzustellen, um das Projekt Piskanja wie folgt Richtung Produktion voranzutreiben:

i. 10.000.000 Euro innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss einer serbischen Machbarkeitsstudie als Gegenleistung für eine ungeteilte Beteiligung von 20 % an Balkan Gold als zweite Finanzierungstranche. Die Erlöse werden unter anderem für die Entwicklung des Projekts Piskanja und als Betriebskapital von Balkan Gold verwendet.

ii. 12.000.000 Euro innerhalb von 30 Tagen nach Erins Fertigstellung von Minen- und Verarbeitungskonzepten und Plänen für das Projekt Piskanja für eine zusätzliche ungeteilte Beteiligung von 25 % an Balkan Gold als dritte und letzte Finanzierungstranche. Die Erlöse werden unter anderem für die Entwicklung des Projekts Piskanja und als Betriebskapital von Balkan Gold verwendet.

3. Erin ist weiterhin Betreiber des Projekts Piskanja. Osmose kann eine Person (eine von fünf) in das Board von Erin und zwei Personen (zwei von fünf) in das Board von Balkan Gold berufen, sobald seine Finanzierungsverpflichtungen erfüllt sind.

4. Eine endgültige Vereinbarung basiert auf dem in der LOI beschriebenen Rahmenwerk und enthält die üblichen Bedingungen für eine Transaktion dieser Art, die zwischen den Parteien vereinbart wurde.

Tim Daniels, President von Erin, sagte: Wir sind sehr zufrieden mit der Vereinbarung, die wir mit Osmose ausgehandelt haben. Wichtig ist, dass die von Osmose zugesagten Kapitalbeträge bis zur Fertigstellung des Projekts voraussichtlich ausreichen werden, um die Eigenkapitalkomponente des Finanzierungsbedarfs für die Projektentwicklung zu decken. Tim Daniels fügte hinzu: Neben Kapital bringt Osmose bestimmte geschäftliche Fähigkeiten in die Partnerschaft ein, die für die Entwicklung von Piskanja sehr nützlich sein werden. Sie haben beispielsweise umfangreiche Geschäftskontakte in Europa und werden Erin bei potenziellen Bor-Abnehmern unterstützen. Außerdem haben sie ihr Fachwissen in Bezug auf die Beschaffung, Verhandlung und Prüfung von Fremdfinanzierungen für das Projekt Piskanja angeboten. Darüber hinaus verfügen sie bereits über Präsenz, Kontakte und Einfluss in Serbien, was sehr hilfreich sein wird.

MMG Capital Ltd fungierte bei dieser Transaktion als alleiniger Berater von Erin.

Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt mehreren Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Genehmigung der Börse.

Über das Bor-Projekt Piskanja

Piskanja ist Erins hundertprozentiges Bor-Depot mit einer nachgewiesenen Mineralressource von 1,39 Mio. Tonnen (durchschnittlich 35,59 % B2O3), einer angedeuteten Mineralressource von 5,48 Mio. Tonnen (durchschnittlich 34,05 % B2O3) und einer vermuteten Mineralressource von 284.700 Tonnen (durchschnittlich 39,59 % B2O3), berechnet gemäß den Canadian Institute of Mining Definition Standards on Mineral Resources and Reserves (CIM Standards), wie in Erins Bericht mit dem Titel Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Piskanja Borate Project, Serbia, June 24, 2022 dargelegt. Die verantwortliche Person für die darin enthaltene PEA und die Schätzung der Mineralressource ist Prof. Miodrag Banjeevi PhD, P.Geo, EurGeol, eine qualifizierte Person gemäß den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Reserves (CIM Standards) und unabhängig von Erin Ventures.

Für das Board of Directors,

Tim Daniels

Über Erin Ventures

Erin Ventures Inc. ist ein international tätiges Mineral-Explorations- und -Entwicklungsunternehmen mit Bor-Assets in Serbien. Die Aktien von Erin mit Hauptsitz in Victoria, B.C., Kanada, werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol EV gehandelt. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website von Erin unter www.erinventures.com oder in den Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com .

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Blake Fallis, General Manager

Tel: 1-250- 384-1999 oder 1-888-289-3746

info@erinventures.com

www.erinventures.com

Börsennotierungen von Erin

Kanada:

TSX Venture: EV

Europa:

Berlin: EKV

Qualifizierte Sachverständige

James Wallis, M.Sc. (Eng.), P. Eng., ein Director von Erin Ventures, und Nenad Rakic, EurGeol, Field Manager des Projekts Piskanja, sind qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und haben die technischen Informationen, die die Grundlage dieser Pressemeldung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Angaben genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Hinweise für Investoren von Erin Ventures Inc.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Informationen beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Erwartungen von Erin Ventures hinsichtlich der Pläne, Ziele und Strategien des Managements beziehen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, das Projekt Piskanja bis zur Erteilung einer Betriebslizenz voranzutreiben. Diese Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Bestehende und zukünftige Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die Nichtumwandlung von geschätzten Mineralressourcen in Reserven; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; der vorläufige Charakter von metallurgischen Testergebnissen; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Versäumnis der Erlangung von erforderlichen aufsichtsrechtlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen; politische Risiken; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierungen; Veränderungen auf den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche einhergehen.

Erin Ventures Inc. ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt. Weitere Informationen zu den Ungewissheiten und Risiken finden Sie in den von Erin Ventures bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Diese und andere Faktoren, die in den öffentlichen Bekanntmachungen und Einreichungen des Unternehmens enthalten sind, sollten sorgfältig geprüft werden.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Vermutete Ressourcen sind mit großer Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz sowie ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass eine vermutete Mineralressource, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, jemals ganz oder teilweise in eine höhere Kategorie oder zu Reserven aufgewertet werden. US-Personen werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen zwar gemäß den kanadischen Bestimmungen anerkannt werden, die U.S. Securities and Exchange Commission diese jedoch nicht anerkennt. US-Personen werden auch davor gewarnt, anzunehmen, dass alle oder ein Teil einer vermuteten Mineralressource wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

