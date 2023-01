Startseite Neue Büro- und Gewerbeflächen in Basel und Bern zu mieten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-31 10:25. Vollvermietetes Investoren Objekt in Rupperswil zu kaufen Suchen Sie neue Räume oder planen, Ihre Firma zu erweitern? Oder suchen Sie eine voll vermietete Gewerbeimmobilie als interessantes Investoren Objekt? Peter Straub Immobilienmanagement hat oder findet stets die passenden Räume für Sie. Es ist uns eine besondere Freude, Ihnen heute drei neue Objekte vorstellen zu können. Die erste Liegenschaft befindet sich in Basel in der Altkirchstrasse. Das Objekt bietet ca. 1.304 m2 Mietfläche, verteilt auf 5 Etagen mit weit mehr als 30 Büro-und Gewerberäumen. Dazu kommen Archiv-, Keller- und Lagerräume sowie PKW-Stellplätze. Die Flächenaufteilung an Büro- oder Gewerbeflächen in den einzelnen Stockwerken ist wie folgt:

EG: ca. 222 m2

1. OG: ca. 270 m2

2. OG: ca. 270 m2

3. OG: ca. 270 m2

4. OG: ca. 270 m2 Zusätzlich gibt es:

1. UG: ca. 30 m2 Lagerraum sowie 14 Stellplätze in der hauseigenen Einstellhalle

2. UG: ca. 113 m2 Archiv-, Keller- und Lagerräume Im Aussenbereich finden Sie PKW-Stellplätze und im 1.UG 14 Stellplätze in der hauseigenen Einstellhalle. Die Lage und gute Verkehrsanbindung spricht für diesen Standort. In wenigen Schritten erreicht man den Schützenmattpark und die dortigen Tram- und Buslinien Richtung Innerstadt, Bahnhof und Agglomeration. In fünf bis zehn Minuten erreicht man mit dem PKW die Autobahnverbindungen Richtung Schweiz, Deutschland und Frankreich, sowie den EuroAirport Basel-Mulhouse. Sollten Sie eine Gewerbeliegenschaft zur Zwischennutzung suchen, ist das Objekt in Bern vielleicht genau das Richtige für Sie. Der Zeitraum der Zwischennutzung ist maximal von Juli 2023 bis Juni 2033 angedacht, wobei die genaue Mietdauer letztlich Verhandlungssache ist. Die zweite neue Liegenschaft in unserem Portfolio bietet ca. 2.041 m2, verteilt auf 5 Etagen inkl. der Archiv- und Lagerräume sowie der PKW-Stellplätze. Im 1. - 5. OG sind die Flächen inkl. der WC-Anlagen ausgebaut. Die Flächenaufteilung in den einzelnen Stockwerken ist wie folgt:

1. - 3. OG: jeweils 420 m2 Büro- oder Gewerbeflächen

4. OG: 406 m2 Büro- oder Gewerbeflächen

5. OG: 375 m2 Archivraum

1. UG: einzelne Lagerräume mit Flächen von 28 m2, 42 m2 und 15 m2 In der hausinternen Tiefgarage sind 30 Stellplätze zur Miete frei. Diese gut gelegen und erreichbare Liegenschaft ist zu Fuss in zehn Minuten vom Bahnhof Bern entfernt, der nächste Autobahnanschluss ist in sieben Fahrminuten erreichbar. Das Investoren Objekt in Rupperswil ist eine vollvermietete Gewerbeliegenschaft, die per sofort oder nach Vereinbarung zum Kauf bereitsteht. Die Liegenschaft bietet eine Gesamtfläche von ca. 2.307 m2, verteilt auf 4 Etagen. Das Flächenangebot in den einzelnen Stockwerken ist wie folgt:

UG: Palettenlager, Speziallager, Konfektion, Haustechnik, Luftschutzkeller, Archiv, Garderoben, Toiletten und Duschen

EG: Warenumschlag mit Rampe, Palettenlager und Produktion

ZG: Büroflächen, Kantine und Küche

OG: Palettenlager Die Liegenschaft verfügt über 10 eigene PKW-Parkplätze im Aussenbereich. Diese Gewerbeliegenschaft befindet sich in einem Gewerbegebiet, das von Wohnhäusern umgeben ist, 500 m vom Ortskern entfernt. Gut erschlossen liegt sie nur 1.500 m vom Autobahnanschluss Aarau-Ost entfernt. Interessiert? Bilder und Pläne finden Sie in den Dokumentationen auf unserer Webseite https://www.straubundpartner.com/aktuelle-projekte. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns - wir zeigen Ihnen diese Objekte gerne vor Ort. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Kontaktaufnahme per eMail. Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten