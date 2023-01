Startseite DRX - Die besten Mitarbeiterer finden, gewinnen & halten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-31 09:12. Recruiting modern und effizient gestalten Die Digital Recruiting Conference und Expo, kurz DRX, steht in den Startlöchern. Am 09. und 10. März 2023 kommen HR-Expert:innen und Recruiter:innen aus unterschiedlichsten Branchen in der Messe Düsseldorf zusammen. Neben den Speaker:innen, die ihr Know-how vermitteln, wird es auch den DRX Award für die besten Expert:innen geben. Köln, 30.01.2023 - Das digitale Recruiting beginnt jetzt. Um dem sich anbahnenden Verlust von Mitarbeiter:innen, die in Rente gehen, aufzufangen, müssen Personaler:innen bereits heute die richtigen Wege gehen, um ihre Zielgruppe anzusprechen. Auf der DRX teilen Personaler:innen ihr Wissen. Die besten Expert:innen werden mit dem DRX-Award ausgezeichnet. Wissensaustausch in allen Formen Zwei Tage, in denen sich alles um digitales Recruiting dreht. Die Besucher:innen können sich auf über 50 Speaker:innen und ihre Themen aus Bereichen wie Employer Branding, Active Sourcing oder New Hiring freuen. Neben den Masterclasses besteht außerdem die Möglichkeit zum Austausch an den Messeständen sowie auf der Networking-Party. Noch bis 09. Februar beim DRX-Award abstimmen Zwischen dem 09. und 23. Februar läuft die Abstimmung für den DRX-Award. Verliehen wird dieser am ersten Tag der Konferenz, dem 09. März 2023. Mit dem DRX-Award sollten Expert:innen ausgezeichnet werden, die wissen, wie sie die besten Mitarbeiter:innen finden, gewinnen und halten. Ob sie Unternehmen aus Einstellungskrisen geführt, HR-Abteilungen neue Wege gezeigt oder Recruiter:innen mit innovativen Strategien auf Kurs gebracht haben - diese Expert:innen sollen dafür geehrt werden. Der DRX-Award unterteilt sich in 6 Kategorien:

Recruiting Software

Employer Branding Spezialist

Recruiting Company

HR-Content Experte

DRX Rockstar

Recruiting Kampagne Last-Minute-Tickets im Verkauf

Bis einschließlich 16. Februar 2023 erhalten Besucher:innen einen praktischen Rabatt auf ihre Ticketbuchung. Das Messeticket gibt es für 39 Euro statt 49 Euro. Das Ticket Conference & Expo enthält sowohl den Besuch der Messe als auch den der Masterclasses und kostet 249 Euro statt 299 Euro. Darüber hinaus gibt es die Tickets der Kategorie Access All Areas. Dazu gehören Messe, Vorträge sowie Catering und Getränke. Die Tickets kosten derzeit nur 499 statt 599 Euro. Ticket jetzt hier (https://drx.net/tickets/?dbtr=prgateway&utm_source=presseportal_precho&u...) sichern! Über die DRX

Die DRX ist das neue große Event im Bereich Recruiting. Mit Konferenz und Ausstellung in einem bietet sie HR-Mitarbeiter:innen und Führungskräften die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Mitarbeiter:innensuche auszutauschen. Die Köpfe hinter der Veranstaltung sind Thomas Klußmann und Christoph J. F. Schreiber. Die CEOs der Digital Beat GmbH sind auf dem Gebiet der Business-Events kein unbeschriebenes Blatt: Seit 2011 veranstalten sie jährlich die Conversion und Traffic Konferenz, kurz Contra, und eröffnen Unternehmern die Chance, ihr Online-Marketing auf das nächste Level zu bringen. Weitere Infos zur DRX 2023 sind hier zu finden: https://drx.net/ Pressekontakt:

Eileen Bender

Projektmanagerin der DRX

eileen@digitalbeat.de Wir sind Digital Beat und wir zeigen Unternehmen, Marketing Professionals und Selbstständigen (oder die die es werden wollen), wie sie HEUTE erfolgreiches Marketing betreiben. Dafür bringen wir die besten Marketing Experten zusammen und geben dir einen Einblick hinter unsere Kulissen. Denn alles was wir dir beibringen, wenden wir auch selber an, um Wissensaustausch in anderen Bereichen voranzutreiben. Ob Marketing, Unternehmensgründung, Finanzen, Mindset oder Erfolg. Wir zeigen in den verschiedensten Branchen, wie Marketing heute funktioniert. All unser Praxiswissen geben wir hier an dich weiter. In Form von Seminaren, Online Kursen, Coachings und Events. Kontakt

Digital Beat GmbH

Eileen Bender

Hansaring 97

50670 Köln

0176-84914427

eileen@digitalbeat.de

