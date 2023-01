Startseite MYL BERLIN vertritt Deutschland zwischen internationalen Top-Designer*innen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-31 09:12. Berliner Mode-Marke zur London Fashion Week eingeladen, zeigt neueste Kollektion vor exklusivem Publikum in Berlin MYL BERLIN wurde vom British Fashion Council als einzige deutsche Marke eingeladen, ihre Kollektion auf der diesjährigen London Fashion Week 2023 zu präsentieren. Die Marke konzentriert sich auf Unisex-Design, das Individualität und Vielfalt in den Vordergrund stellt und die Menschen stärken soll. Ihre letzte Runway-Show "Reclamation", die auf der Berliner Modewoche gezeigt wurde, wurde online millionenfach aufgerufen und machte überall Schlagzeilen. Mit ihrem unverwechselbaren, enigmatischen Stil hat die Marke viel Aufmerksamkeit erregt, und laut Designer Sebastian SK wird diese Kollektion die gewagteste und größte sein, die die Marke bisher präsentiert hat. Die neue Kollektion wird vor ausgewähltem Publikum im geschichtsträchtigen Auditorium Friedrichstraße vorgestellt. Kollektion Unsere neueste Kollektion "Utopia/A World Created by Her" stellt eine von einer Gottheit geschaffene Welt vor. Sie verkörpert den Geist weiblicher Pionierinnen und geschlechts- und gesellschaftskritischer Ikonen, die den Weg der Geschichte neu definieren, um eine Welt der Gleichheit, Freiheit und Inklusion zu gestalten. Die Herbst/Winter-Kollektion 2023 umfasst die charakteristischen maßgeschneiderten Schnitte, lange Mäntel, umwerfenden Schmuck und eine neue ikonische Ledertaschen-Kollektion namens Utopia. Die Veranstaltung ist "nur auf Einladung" und nur für Presse-, Gäste- oder Medienanfragen; bitte kontaktieren Sie press@mylberlin.com. Termin: Februar 17, 2023

Uhrzeit: 17:30

Beginn der Show: 18:50 Ort: Auditorium Friedrichstraße, Quartier 110, Friedrichstraße 180, 10117 Berlin MYL BERLIN ist ein Monument für die Einzigartigkeit und den Mut. Wir möchten eingefahrene Vorstellungen und soziale Definitionen aufbrechen, denn sie hindern uns daran, die atemberaubende Schönheit der Vielfalt zu sehen. Wir möchten die Kraft der Diversität nutzen, um den Fortschritt mitzugestalten und voranzutreiben. Jede unserer Kollektionen ist sorgfältig gestaltet. Jedes Stück soll zum Staunen anregen, die Einzigartigkeit würdigen und die Liebesbotschaft absoluter Gleichheit in die Welt tragen. Firmenkontakt

MYL SK GmbH

Susanne Martinez

Roennebergstraße 7

12161 Berlin

+49 (0) 30 233 29 29 13

press@mylberlin.com

http://www.mylberlin.com

MYL SK GmbH

Susanne Martinez

Roennebergstraße 7

12161 Berlin

+49 (0) 30 233 29 29 13

tl@mylberlin.com

