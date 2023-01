Startseite ProReal Kapstadtring Hamburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-31 04:33. ProReal Spezial-AIF Hamburg Kapstadtring für semiprofessionelle und professionelle Anleger. Eine einmalige Investment-Chance für semiprofessionelle Anleger ab 200.000 Euro. Die Immobilie in begehrter Lage konnte zu einem günstigen Kaufpreis erworben werden. Bereits nach wenigen Monaten können wir eine über der Prognose liegende wirtschaftliche Entwicklung verzeichnen. ProReal Spezial-AIF Hamburg-Kapstadtring auf einen Blick: Spezial-AIF für semiprofessionelle und professionelle Anleger

Mindestzeichnung 200.000 Euro

Günstiger Einkauf 17-fach

Bereits 90 % platziert

15-Jahres-Mietvertrag mit Top-Mieter numa

Laufende Auszahlungen von 4,5 % - 5,0 % p.a.

Upside-Potenzial bei Exit: Verkauf nur zum 17-fachen kalkuliert

Konservative Kalkulation und gleichgerichtete Interessen auf mehreren Ebenen

Bereits jetzt über Prognose liegender Verlauf Jetzt informieren und Unterlagen anfordern:

Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei https://www.proreal-deutschland.de/spezial-aif/ Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2023 Seit mehr als 35 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten! Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de Pressekontakt

