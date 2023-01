Startseite Alles aus einer Hand für Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-30 17:05. Pack4Food24 bietet seinen Kunden ein umfangreiches Portfolio an Verpackungen, Tischprodukten, Reinigungsartikeln und Servicelösungen für den professionellen Bedarf. Onlineshops für Einweg- und Serviceverpackungen gibt es mittlerweile einige in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber mit denen möchte das Team von Pack4Food24.de (https://www.pack4food24.de) auch nur ungern verglichen werden. Denn Pack4Food24, das B2B Bestellportal welches seit 2019 zur Ragaller Gruppe Deutschland gehört, ist weit mehr als nur ein herkömmlicher Onlineshop. Vielmehr verbindet die Plattform die Vorteile aus verschiedenen Welten, wie z.B. die Flexibilität eines kleinen Unternehmens mit flachen Hierarchien, die Präsenz und Möglichkeiten des Ecommerce, und natürlich die Professionalität und Leistungsfähigkeit eines international tätigen Großhandelsunternehmens.

Bei Pack4Food24 finden Restaurants, Imbissbetriebe, Hotels, Kantinen und Caterer, sowie Lebensmittelbetriebe wie Metzger, Bäcker oder Feinkosthändler, aber auch viele weitere Gewerbetreibende und auch öffentliche Einrichtungen ein riesiges Sortiment an professionellen Lösungen für ein erfolgreiches Tagesgeschäft.

Dabei reicht das Artikelportfolio des Großhandelsspezialisten von praktischen Serviceverpackungen und nachhaltigen Bioverpackungen (https://www.pack4food24.de/Sortiment-A-Z/B/BIO-Einwegverpackungen/), und innovativen Produkten für den gedeckten Tisch, bis hin zu qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsprodukten.

Dabei ist es aber mit der reinen Bestellmöglichkeit von Bedarfsartikeln nicht getan. Auch individuelle Serviceleistungen, wie z.B. das Bedrucken eingesetzter Verpackungen wie z.B. Tragetaschen, Trinkbecher, Servietten, Foodboxen (https://www.pack4food24.de/Individueller-Druck/), usw. gehören zu den Möglichkeiten von Pack4Food24. Und dank eines leistungsfähigen logistischen Netzwerks sind gerade Filialisten, Franchiseunternehmen und kleinere Unternehmen in besten Händen.

Das Credo der Pack4Food24 ist es, seinen Kunden eine größtmögliche Anzahl an Lösungen komfortabel aus einer Hand anbieten zu können. Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland. Firmenkontakt

