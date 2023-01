Startseite Innovative White Label Lösung - MindOfis.com Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-30 17:04. Steigende Mitarbeiterkosten stagnierender Märkte haben den Unternehmer Ataner Sapci auf die Idee gebracht, eine Agentur für Agenturen zu gründen Steigende Mitarbeiterkosten in der IT-Branche und weltweit stagnierender Märkte haben den Unternehmer Ataner Sapci auf die Idee gebracht, eine Agentur für Agenturen zu gründen. Mittlerweile etabliert sich das estländische Technologie Unternehmen MindOfis auch am deutschen Markt. MindOfis, der Name des Unternehmens, steht für ein Portalsystem, das über 20 verschiedene digitale Dienstleistungen anbietet, die Agenturen als White-Label Lösung an Ihre Kunden anbieten können. Das Dienstleistungsspektrum streckt sich von der Registrierung der Domain, dem Hosting der Webseitengestaltung und E-Commerce über Social Media Content Marketing, PR wie auch Markenregistrierung und Pressearbeit. Der Vorteil für Agenturen ist hierbei, dass diese sich vollständig nur auf Ihren Vertrieb konzentrieren können, während das MindOfis System die komplette Abwicklung im Hintergrund macht. Die Idee hierzu entstand zu Beginn der Corona Pandemie, als viele Agenturen Mitarbeiter abgebaut haben, um sich am Leben zu halten. Viele haben es auch nicht geschafft, diese Zeit zu überbrücken. Ahmet Ataner Sapci: "Ich habe die Zeit der Pandemie genutzt, um ein System zu entwickeln, das Agenturen hilft, weiter am Markt zu bleiben. Gemeinsam mit meinem Programmierer Team haben wir meine Idee innerhalb von 12 Monaten entwickelt und die Weichen gestellt, das Agenturen nun ohne weitere neue Mitarbeiter Ihre Dienstleistungen anbieten und sogar diese um 20 verschiedene Dienstleistungen erweitern können. Dafür bieten wir alle nötigen Unterlagen und technischen Voraussetzungen an." So schildert der Gründer und CEO seine Idee für die Gründung des Unternehmens. Das Unternehmen baut darauf auf, Agentur Lizenzen anzubieten, womit ein schnelles und strukturiertes Wachstum stattfinden soll. Nach der ersten Testphase startet nun das estländische Technologie Unternehmen auch in Deutschland. Die ersten Partner wurden hierzu bereits im Januar aufgenommen. Ziel soll es sein, nach der Master-Franchise-Phase, die in Deutschland nur 20 Master-Franchise-Agenturen aufnehmen wird, gemeinsam die kommenden Jahre Tausende Agenturen in Europa aufzubauen. Laut dem Unternehmen befinden sich jetzt schon weitere Gespräche für Master-Franchise-Lizenzen in Österreich, Schweiz, Luxemburg, Dubai und den Vereinigten Staaten. Mehr zum Unternehmen können Sie unter der offiziellen Webseite www.mindofis.com entnehmen. www.mindofis.com

MindOfis OÜ

Tallinn, Estland MindOfis ist das Lösungszentrum von Unternehmen, Agenturen oder denen, die digitale Dienstleistungen vermarkten wollen. MindOfis bietet als White-Label-Lösung alle Dienstleistungen rund um digitale Medien an. Darunter sind Webdesign, E-Commerce, Social Media Management, Social Media Werbung, Markenanmeldung, Domainregistrierungen, Hosting, PR- und Beratungsleistungen und vieles mehr möglich. Kontakt

MindOfis OÜ

Ahmet Ataner Sapci

Ahtri tn 12

10151 Tallinn

+49 1579 232 4452

info@mindofis.com

