Startseite CBD Room - ein neues Informationsportal geht online Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-30 13:54. Der CBD Room ist ein unabhängiges Informationsportal, das Fakten rund um medizinisches Cannabidiol (CBD) und frei käufliche CBD-Produkte liefert. Der CBD Room (https://www.cbd-room.com) wurde Anfang November 2022 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Aufklärungsarbeit rund um das Thema Cannabidiol (CBD) voranzutreiben. Dabei setzt sich der CBD Room dafür ein, dass Verbraucher*innen über die Unterschiede zwischen medizinischem CBD und frei käuflichen CBD-Produkten (z. B. CBD-Öl) informiert werden. Hierzu gehört auch, dass die Ergebnisse aus Studien mit medizinischem CBD nicht eins zu eins auf frei käufliche CBD-Produkte übertragbar sind. Verfügbar sind Artikel zum Lesen und Anhören zu einzelnen möglichen Anwendungsbereichen, in denen die Studienlage in einfachen Worten wiedergegeben wird. Fehlende Qualitätsstandards bei frei käuflichen CBD-Produkten Darüber hinaus wird darüber informiert, welche Herstellungsverfahren es für frei käufliche CBD-Produkte gibt, welche Vor- und Nachteile diese haben und dass die Produkte in ihrer Qualität erheblich schwanken können. Verbraucher*innen können sich darüber informieren, auf welche Punkte sie beim Kauf achten sollten. Vorgestellt wird zudem ein Cannabinoid-Analyse-Testkit für Hause. Zusätzlich wird die schwierige und uneindeutige Rechtslage von Produkten wie CBD-Öle und CBD-Blüten eingegangen. In der News-Rubrik finden sich zudem interessante Neuigkeiten rund um Cannabidiol (CBD). Zusammenarbeit mit Herstellern und Anbietern Der CBD Room sucht das offene Gespräch mit Herstellern und Anbietern, um gemeinsam die dringend erforderliche Aufklärungsarbeit zu leisten. Beratungsleistungen sowie die Contentüberprüfung auf mögliche Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz oder fachlich falsche Aussagen gehören ebenso zu den Leistungen wie die Erstellung von hochwertigem Content, die gemeinsam mit dem Team einer erfahrenen Digital-Agentur erbracht, die sich auf medizinisches Cannabis und CBD spezialisiert hat. Der CBD Room ist ein unabhängiges Aufklärungs- und Informationsportal rund um Cannabidiol (CBD). Initiator des CBD Rooms ist die Autorin Alexandra Latour, die über langjährige Erfahrungen als Medizinredakteurin verfügt. Anfang 2017 übernahm sie die Position als stellvertretende Chefredakteurin bei Leafly Deutschland, das bekannteste Aufklärungsportal für medizinisches Cannabis. Nachdem der US-amerikanische Mutterkonzern entschied, Leafly in Deutschland nicht mehr weiterzuführen, übernahm sie als Chefredakteurin die Redaktionsleitung bei CanPharma. Seit März 2021 ist sie als Chefredakteurin bei der TWNTY Digital GmbH angestellt, einer professionellen Marketing- und Online-Kommunikationsagentur, die sich unter anderem auf die Cannabis- und CBD-Branche spezialisiert hat und bereits mit den großen Playern aus der Branche zusammenarbeitet. Kontakt

