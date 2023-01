Startseite Aspermont: Jahreshauptversammlung 2023 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-01-30 12:18. Sehr geehrte Aktionäre Jahreshauptversammlung 2023 Die Jahreshauptversammlung des Unternehmens soll am 28. Februar 2023 um 9:30 Uhr (AEDT) online und in der 613-619 Wellington Street, Perth stattfinden (Versammlung). Die Directors haben die Entscheidung getroffen, eine hybride Versammlung abzuhalten. Dementsprechend können alle Aktionäre entweder persönlich oder online teilnehmen. In Übereinstimmung mit den neuen Bestimmungen des Corporations Act wird das Unternehmen keine gedruckten Exemplare der Einladung zur Versammlung an die Aktionäre versenden, es sei denn, ein Aktionär hat zuvor ein gedrucktes Exemplar angefordert. Die Einladung zur Versammlung kann unter www.aspermont.com/investors/asx-announcements eingesehen und heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Teilnahme an der Versammlung finden Sie im Online-Versammlungsleitfaden, den Sie unter dem unten angegebenen Link herunterladen können. Das Unternehmen empfiehlt seinen Aktionären dringend, vor der Versammlung ein Vollmachtsformular einzureichen und sich vor der Versammlung anzumelden, wenn sie beabsichtigen, daran teilzunehmen. Fragen sollten ebenfalls vor der Versammlung eingereicht werden, da dies der Unternehmensleitung die beste Möglichkeit bietet, sich auf die Versammlung vorzubereiten, indem sie beispielsweise vorab Antworten auf die Fragen der Aktionäre vorbereitet. Abstimmungen und Fragen können jedoch auch während der Versammlung erfolgen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Online-Versammlungsleitfaden. Nachstehend finden Sie Links zu wichtigen Dokumenten der Versammlung: - Online-Versammlungsleitfaden: web.automic.com.au/er/public/api/documents/BCT?fileName=Virtual_Meeting___Shareholder_Registration___Voting_Guide_.pdf - Online-Meeting-Plattform: us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g_9v4UKvQheVbfqShP623A . Alternativ dazu wurde eine vollständige Kopie der Einladung zur Versammlung und der erläuternden Erklärung auf der Seite der ASX-Börsenankündigungen des Unternehmens veröffentlicht. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben und sich dafür entschieden haben, elektronische Mitteilungen vom Unternehmen zu erhalten, bekommen Sie auch eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse mit einem Link zu einer elektronischen Kopie der Einladung zur Versammlung und der erläuternden Erklärung. Um in Zukunft elektronische Mitteilungen der Gesellschaft zu erhalten, aktualisieren Sie bitte Ihre Aktionärsdaten online unter automicgroup.com.au und loggen Sie sich mit Ihrer eindeutigen Aktionärsidentifikationsnummer und Ihrer Postleitzahl (bzw. dem Land bei im Ausland ansässigen Personen) ein, die Sie auf Ihrem beiliegenden personalisierten Vollmachtsformular finden. Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie Ihre Stimmabgabe auch online abgeben, indem Sie auf die Schaltfläche Vote [Abstimmen] klicken. Sollten Sie die Einladung zur Versammlung und das erläuternde Memorandum nicht online abrufen können, wenden Sie sich bitte an den Company Secretary, Tim Edwards, unter +61 8 6263 9100. Das Unternehmen wird die Aktionäre über die Website des Unternehmens unter www.aspermont.com und die ASX-Ankündigungsplattform des Unternehmens unter asx.com.au (ASX: ASP) benachrichtigen, wenn veränderte Umstände die Planung oder die Vorbereitungen für die Versammlung beeinflussen. Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben. Mit freundlichen Grüßen, Tim Edwards

Company Secretary Über Aspermont Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt. Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aspermont Limited

Tim Edwards

613 - 619 Wellington Street

6000 Perth,Western Australia

Australien email : contact@aspermont.com Pressekontakt: Aspermont Limited

Tim Edwards

613 - 619 Wellington Street

6000 Perth,Western Australia email : contact@aspermont.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten