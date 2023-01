Startseite Das Excellence Workbook: ein Lehr-, Lern- und Arbeitsbuch zur Anwendung des EFQM Modells 2020 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-30 09:32. Das Excellence Workbook von WEKA MEDIA zeigt dem Leser, wie er sich zielgerichtet mit Herausforderungen und Megatrends auseinandersetzt, ohne ständig neue Managementstrukturen aufbauen zu müssen. Es vermittelt sowohl die Theorie des EFQM Modells als auch das praktische Handwerkszeug. Globale Krisen, steigende Kundenanforderungen und Megatrends wie Digitalisierung, demografischer Wandel und Nachhaltigkeit des Handelns stellen jede Organisation vor Herausforderungen. Das Excellence Workbook ermöglicht, die Stärken und Verbesserungspotenziale der eigenen Organisation und Managementkonzepte zu identifizieren, den eigenen Reifegrad zu bestimmen und dabei die Interessen aller Stakeholder zu berücksichtigen. Als Inspiration werden Best-Practice-Beispiele von BMW Group, Becker Plastics, Kunststoffverarbeitung Schneppenheim, Spherea, Krieger + Schramm, Howmet, CODOS und Gienanth Group ausführlich beschrieben. Das Herausgeberteam gehört zu den Topexperten der EFQM-Szene. Anwender des Excellence Workbook profitieren von den Erfahrungen der drei Herausgeber: Carina Schneppenheim und Prof. Dr. Ralf Neuhaus sind Trainer, Assessoren und Mitglieder der Initiative Ludwig-Erhard-Preis. Dr. Andre Moll leitet die Initiative Ludwig-Erhard-Preis, die den ältesten und hochwertigsten deutschen Excellence-Preis vergibt und die Levels of Excellence der EFQM in Deutschland begutachtet. Die beiliegende CD erklärt dem Anwender das EFQM-Kriterienmodell anschaulich und klar. Dabei wird jedes Teilkriterium anhand einer standardisierten Struktur erläutert. Das EFQM Modell verfolgt das Ziel, Organisationen im globalen Wettbewerb zu stärken. Das wird erreicht, indem Qualität in allen Prozessen als zentrale Strategie verstanden wird. Dabei dient das EFQM Modell mit seiner offenen und praxisorientierten Grundstruktur als Handlungsrahmen. Um die Arbeit mit dem Workbook im Alltag zu beschleunigen, liegt eine Matrix als Tischvorlage bei. Diese Matrix schickt den Leser zielgenau zu den Informationen, die ihn weiterbringen. So verknüpft die Matrix die Teilkriterien des EFQM Modells mit den Kernthemen des Managements (Strategie, Führung, Prozesse, Change und Nachhaltigkeit, KVP), mit den Megatrends (BGM, Digitalisierung, Lean, Nachhaltigkeit, Resilienz) und den Best-Practice-Beispielen erfolgreicher Unternehmen. Eine neue Art Inhaltsverzeichnis, die es ermöglicht, ganz selektiv das Workbook immer wieder neu zu "lesen". Das Excellence Workbook richtet sich an Inhaber, Manager und Entscheider in Unternehmen, Kommunen, Behörden und NGOs sowie an Fachleute und Experten mit den Schwerpunkten Business Excellence, Innovation, Qualität, ganzheitliches Management und Veränderung (z.B. Personal- und Organisationsentwickler, QM-Verantwortliche, Unternehmensberater). Weitere Informationen Excellence Workbook (https://shop.weka.de/excellence-workbook-3134), Leitfaden zur Anwendung des EFQM Modells 2020

Fachbuch mit Tischvorlage und CD

Herausgeber: Prof. Dr. Ralf Neuhaus, Carina Schneppenheim, Dr. Andre Moll

Preis: 157,94 EUR zzgl. 7 % MwSt. und Versand

Best.-Nr.: FB3134 (ISBN: 978-3-8111-3134-7) Über WEKA MEDIA: Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen. WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von rund 219 Millionen Euro. Kontakt

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Birgit Bayer

Römerstr. 4

86438 Kissing

08233-23-7091

birgit.bayer@weka.de

http://www.weka.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten