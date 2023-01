Startseite ESG: movisco AG erhält EcoVadis-Auszeichnung für CSR Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-30 04:47. Management-Beratung für Banken damit fit gemäß neuem Lieferkettengesetz Spätestens mit dem Inkrafttreten des neuen Lieferkettengesetzes fordern auch die Banken von ihren Zulieferern und Dienstleistern Transparenz bezüglich Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility. Dieser Anforderung kommt die movisco AG, spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking-Sektor, in besonderer Weise nach: Aktuell mit ihrer erzielten EcoVadis-Auszeichnung für Corporate Social Responsibility: https://www.movisco.de/blog/esg-ecovadis-movisco-auszeichnung-fuer-csr ESG-/CSR-RATING: MOVISCO AG BEWEIST EINHALTUNG DER NACHHALTIGKEITSKRITERIEN Mit der Zertifizierung durch EcoVadis, dem weltweit größten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen, wird die movisco AG den Anforderungen an CSR und ESG (Environmental, Social, Governance) gerecht, bietet Stakeholdern Orientierung durch ein anerkanntes Label und unterstützt somit aktiv die ESG-Strategie ihrer Kunden. Die Bewertungsmethodik schließt internationale Standards für Nachhaltigkeit ein, darunter Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact sowie ISO 26000 und berücksichtigt über 200 Einkaufskategorien und mehr als 175 Länder. Die Nachhaltigkeits-Scorecard stellt die Leistung in 21 Indikatoren und den Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie Nachhaltige Beschaffung dar. "Die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien gemäß der EU-Taxonomie und des neuen Lieferkettengesetzes ist gerade für Banken ein in Bedeutung und Umfang wachsendes Betätigungsfeld. Wir als auf den Bankensektor spezialisiertes Beratungsunternehmen tragen dazu nicht nur durch unsere Expertise in den Nachhaltigkeitsthemen bei, sondern geben mit solchen Zertifizierungen unseren Bankkunden auch die Sicherheit, sich mit uns den passenden Partner ins Haus zu holen", erläutert Thomas Arnsberg, Vorstandsvorsitzender der movisco AG. Service: Weitere inhaltliche Informationen zum Thema ESG im Bankensektor:

- https://www.movisco.de/research/autorendetail/nachhaltiges-geschaeftsmod...

- https://www.movisco.de/research/detail/esg-umsetzungsstand-bei-kreditins... Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen. movisco AG, Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg, Tel.: +49 40 767 53 777

movisco AG, Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn, Tel.: +49 228 9293 9145

movisco AG, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt a.M., Tel.: +49 69 174 98 590

info@movisco.com, www.movisco.com Firmenkontakt

movisco AG

Jana Rapp

Osterbekstraße 90a

22083 Hamburg

+49 40 767 53 777

jana.rapp@movisco.com

https://www.movisco.com Pressekontakt

text-ur agentur Dr. Christiane Gierke

Dr. Christiane Gierke

Zollstockgürtel 61

50969 Köln

0221-16821231

redaktion@text-ur.de

https://www.text-ur.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten