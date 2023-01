Emily in Paris: Fashion Inspiration a la Sylvie Grateau

Sie ist die heimliche Protagonistin der Netflix-Serie "Emily in Paris". Sylvie Grateau, die Agentur-Chefin von "Savoir" stiehlt mit ihrem unverkennbaren Pariser Chic und ihrer arrogant-kühlen Art peu a peu der jungen Emily die Fashion Show.

Zweifelsohne lässt sich über die Handlung der Serie " Emily in Paris" (https://www.plusperfekt.de/emily-in-paris-fashion-inspiration-a-la-sylvi...) kaum streiten. Thematische Tiefe und spannende Höhepunkte suchen die Zuschauer|innen vergebens. Nichts desto trotz hat sich auch die dritte Staffel in die Herzen der Zuschauer|innen gespielt, so dass sie schon seit einigen Wochen unter den Top 10 der Netflix-Serien zu finden ist. Ob das ausschließlich der Fan-Liebe oder auch dem Hate-Watching (frei übersetzt: dem Ansehen eines Films oder einer Serie, um sich über den Inhalt, das Thema oder die Darsteller lustig zu machen) zu verdanken ist, bleibt ein Rätsel.

Unsere Favoritin der Serie ist Philippine Leroy-Beaulieu in der Rolle der Sylvie Grateau. Die 1963 in Rom geborene französische Schauspielerin überzeugt als Chefin der Marketing Agentur "Savoir". Mit ihrer mondänen Art und ihrem Livestyle verkörpert die typische Französin. Ihre außergewöhnlichen Outfits stehen für den viel gepriesenen Pariser Chic. Zugegeben, den Business Dresscodes entsprechen ihre Looks nicht. Selbst für extravagante Unternehmen sind Sylvies High Heels zu high, die Beinschlitze ihrer Kleider deutlich zu hoch und ihre Dekolettes lassen viel zu tief blicken. Aber wer möchte beim Eintauchen in die Klischee-Welt von "Emily in Paris" schon Styles aus dem normalen Office Alltag sehen? Da macht es deutlich mehr Spaß Sylvie Grateau in aufsehenerregenden und ausgefallenen Looks von Victoria Beckham und Vivienne Westwood oder Schiaparelli zu bewundern.

Sie ist die heimliche Protagonistin der Netflix-Serie "Emily in Paris". Sylvie Grateau, die Agentur-Chefin von "Savoir" stiehlt mit ihrem unverkennbaren Pariser Chic und ihrer arrogant-kühlen Art peu a peu der jungen Emily die Fashion Show.

Haute Couture Zweiteiler vom Runway der Paris Fashion Week | Credit: Alexis Mabille

Pariser Chic a la Sylvie Grateau? Haute Couture Zweiteiler von Alexis Mabille

Zweifelsohne lässt sich über die Handlung der Serie "Emily in Paris" kaum streiten. Thematische Tiefe und spannende Höhepunkte suchen die Zuschauer|innen vergebens. Nichts desto trotz hat sich auch die dritte Staffel in die Herzen der Zuschauer|innen gespielt, so dass sie schon seit einigen Wochen unter den Top 10 der Netflix-Serien zu finden ist. Ob das ausschließlich der Fan-Liebe oder auch dem Hate-Watching (frei übersetzt: dem Ansehen eines Films oder einer Serie, um sich über den Inhalt, das Thema oder die Darsteller lustig zu machen) zu verdanken ist, bleibt ein Rätsel.

eau

Unsere Favoritin der Serie ist Philippine Leroy-Beaulieu in der Rolle der Sylvie Grateau. Die 1963 in Rom geborene französische Schauspielerin überzeugt als Chefin der Marketing Agentur "Savoir". Mit ihrer mondänen Art und ihrem Livestyle verkörpert die typische Französin. Ihre außergewöhnlichen Outfits stehen für den viel gepriesenen Pariser Chic. Zugegeben, den Business Dresscodes entsprechen ihre Looks nicht. Selbst für extravagante Unternehmen sind Sylvies High Heels zu high, die Beinschlitze ihrer Kleider deutlich zu hoch und ihre Dekolettes lassen viel zu tief blicken. Aber wer möchte beim Eintauchen in die Klischee-Welt von "Emily in Paris" schon Styles aus dem normalen Office Alltag sehen? Da macht es deutlich mehr Spaß Sylvie Grateau in aufsehenerregenden und ausgefallenen Looks von Victoria Beckham und Vivienne Westwood oder Schiaparelli zu bewundern.

Hier geht es zu den Fashion Inspiration a la Sylvie Grateau von der Fashion Week Paris (https://www.plusperfekt.de/emily-in-paris-fashion-inspiration-a-la-sylvi...).

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt - OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de