Kronenberg präsentiert: Filmdose als originelle Geschenkverpackung für Gutscheine im Scheckkartenformat

Runde Metalldose mit schwarzer Einlage im Format 123x10mm Die runde Metalldose von Kronenberg24.de mit der Anmutung einer Filmdose (https://www.kronenberg24.de/cd-dvd-metallverpackung-metall-box-blechdose...), ist im Durchmesser nicht größer als eine herkömmliche CD, nur 10mm hoch und beinhaltet eine schwarze Einlage mit einer Aussparung für Scheckkartengroße Gegenstände. Dank der Aussparung können Plastik Geschenkkarten fest platziert werden und dadurch nicht verrutschen. Auch USB Sticks im Scheckkarten Format mit einer Dicke von bis zu 2mm können gut untergebracht werden. Als zusätzliche Aufwertung der Geschenkdose bietet Kronenberg24.de (https://Kronenberg24.de) bei Bedarf eine Lasergravur, Prägung oder Bedruckung des Deckels an. Aber auch runde Etiketten die vorher farbig werden, können auf einer Fläche von 74mm Durchmesser aufgebracht werden. Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH. Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

040-67587714

presse@kronenberg.com

www.kronenberg24.de