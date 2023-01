Startseite Testsealab: Der zuverlässige Covid-19-Schnelltest jetzt im Onlineshop von Odemshop.de erhältlich Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2023-01-28 23:36. Entdecken Sie die Zukunft der Covid-19-Diagnostik mit Testsealab: Erhältlich jetzt im Onlineshop von Odemshop.de - Ergebnisse in nur 15 Minuten! Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass der neue Covid-19 Schnelltest "Testsealab" ab sofort im Onlineshop von Odemshop.de erhältlich ist. Der Test ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Diagn von SARS-CoV-2-Infektionen und kann innerhalb von nur 15 Minuten durchgeführt werden. Der Test erfolgt durch Abstrich von Rachen- oder Nasenraum und ist einfach und schnell durchzuführen. Das Ergebnis ist innerhalb von 15 Minuten verfügbar und zeigt mit hoher Sensitivität und Spezifität, ob eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt. Das "Testsealab" ist ideal für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Unternehmen. Es kann auch von Reisenden genutzt werden, um eine schnelle und zuverlässige Diagn vor der Einreise in das Zielland zu erhalten. Das Testsealab ermöglicht es Ihnen, schnell und sicher zu handeln, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Wir freuen uns darauf, Ihnen dieses hochmoderne Produkt anbieten zu können und sind uns sicher, dass es eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie spielen wird. Professionelle Antigen-Tests sollten folgende Merkmale besitzen: Schnelle Ergebnisse innerhalb von 15-30 Minuten

Hohe Sensitivität und Spezifität im Vergleich zu anderen Antigentests

Einfache Anwendung durch Abstrich von Rachen- oder Nasenraum

Kosteneffektiv für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Unternehmen

Ideal für den Einsatz bei Reisenden vor der Einreise in das Zielland

CE-Kennzeichnung und/oder FDA-Zulassung

Einweg- oder mehrfachverwendbare Tests verfügbar

Mindestalter für die Durchführung des Tests variiert je nach Produkt

Bitte beachten Sie, dass ein positives Ergebnis weitere Untersuchungen durch einen Arzt erfordern kann.

Herr Dominik Geissler

General-Guisan-Str. 8

6300 Zug

Schweiz fon ..: + 49 30 62 93 34 20

web ..: https://odemshop.de/impressum

email : info@odemshop.de Auf die Expertise von Odem vertrauen Krankenhausverbünde, Konzerne, medizinische Einrichtungen sowie Apotheken aus mittlerweile über 10 europäischen Ländern.

Als 100%iger Direktimporteur für medizinische Produkte ist eine Expertise im Bereich regulatorischer- und fachspezifischer Fragen essentiell, die auf den europäischen Kernmarkt zugeschnitten ist.

