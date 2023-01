Startseite Der Tag der Bildung würdigt die Chance auf lebenslanges Lernen Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2023-01-27 20:02. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 24. Januar zum Internationalen Tag der Bildung ausgerufen, weil Bildung "ein grundlegendes Menschenrecht ist. Sie ist die Grundlage für Gesellschaften, Volkswirtschaften und das Potenzial eines jeden Menschen". Aber was ist mit den Millionen von Kindern, die als lernbehindert eingestuft werden, oder denen gesagt wurde, dass sie nie in der Lage sein werden, zu lernen? Finden Sie heraus, wie L. Ron Hubbards Lerntechnologie Kindern hilft, die als "lernunfähig" abgestempelt wurden. Lerntechnologie von L. Ron Hubbard hilft Kindern In einer Folge von "Voices for Humanity" erzählt Tamara Batalha, Mitbegründerin und Leiterin von HELP Miami, wie sie und Barbie Rivera, die Direktorin der Schule, beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, und was das für das Leben ihrer Schüler bedeutete. "Unser Land befindet sich heute in einer Krise", sagt Batalha. "Überall in den amerikanischen Schulsystemen werden die Kinder in einem unglaublichen Ausmaß abgestempelt und unter Psychopharmaka gesetzt. Sie lernen nicht. Das ist eine Tragödie." Tatsächlich war es eine solche Tragödie, die den Anstoß zur Gründung von HELP Miami gab. Als Tamara Batalha erfuhr, dass ihre eigene Tochter nie lesen lernen würde, wusste sie, dass sie eine Lösung finden musste. Sie hörte von den erstaunlichen Ergebnissen, die Rivera mit dem Heimunterricht ihrer Kinder erzielte. Und als ihre Tochter in Riveras Programm innerhalb weniger Wochen vom Kindergartenniveau in die dritte Klasse aufstieg, beschloss Batalha, eine Schule zu eröffnen und dieses Angebot zu verbreiten. "Bei meinem Sohn ist es ein Unterschied ist von Null auf 100", sagt die Mutter von einem ihrer Schüler, die in diesem Dokumentarfilm auf dem Scientology Network interviewt wird. "Man sieht es an seinen Noten. Man sieht es an seinen Antworten. Man sieht es an der Art, wie er sich fühlt. Man sieht, dass er die ganze Zeit lächelt. Sie sehen es daran, dass er morgens aufwacht und zur Schule gehen will." Lösungen für das Bildungswesen Erfahren Sie, wie die Lerntechnologie, die vom Pädagogen und Scientology Gründer L. Ron Hubbard entwickelt wurde, den Stolz und die Liebe zum Lernen im Leben von Kindern entfacht hat, die vom System gnadenlos aussortiert worden waren. Voices for Humanity ist eine Serie, die Menschen aus vielen Glaubensrichtungen, Kulturen und Nationen vorstellt, die einen Unterschied machen, indem sie Gemeinden in Partnerschaft mit von Scientology gesponserten humanitären Programmen helfen. Seit seinem Start mit einer speziellen Episode, in der es vom kirchliche Oberhaupt der Scientology, David Miscavige, vorgestellt wird, wurde das Scientology Network in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen ausgestrahlt. Das von Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles, ausgestrahlte Scientology Network ist auf DIRECTV Channel 320 verfügbar und kann auf Scientology.tv, über mobile Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden. Die Scientology Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Weiter Informationen finden Sie unter https://www.scientology-fakten.de Über Frank Busch Vorname

Frank Nachname

Busch Adresse

Domstraße 9 20095 Hamburg Branche

Religion Komplettes Benutzerprofil betrachten