Roberts Radio Revival Petite: kompakter Speaker nun auch in knalliger Farbe Electric Blue

Prescot, 27. Januar 2023 - Wenn Musikhörer einen kompakten, stilvollen Lautsprecher für unterwegs suchen, stehen hochwertige Materialien, ein stimmiges und zeitloses Design sowie eine gute Quellenwahl im Fokus. All diese Punkte vereint der Bluetooth-Speaker Revival Petite samt DAB+ und FM-Empfangsmöglichkeit in einem sehr kompakten Gehäuse mit geschmackvollen Farben für jedes Ambiente. Mit Electric Blue gibt es nun neben den weiteren Farbvarianten Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow noch mehr Auswahl. Die Produkte von Roberts Radio sind im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de. Kleiner Begleiter für unterwegs

Sogar im kleinen Gehäuse des Bluetooth-Lautsprechers Revival Petite steckt einiges, was die Marke Roberts Radio auszeichnet: Mit DAB+ und UKW samt jeweils 10 Senderspeichern, einem AUX-Eingang auf der Rückseite sowie Bluetooth (5.0) mit aktuellen Codecs (AAC, SBC) verfügt das Radio über eine sehr gute Quellenauswahl, damit Musikfans auch unterwegs die liebsten Playlists, Hörbücher oder Podcasts genießen können. Dabei ermöglicht der integrierte Akku bis zu 20 Stunden ungetrübten Klang, bevor er wieder geladen werden muss. So bietet der kompakte Speaker selbst bei längeren Ausflügen an den Baggersee, bei einem Picknick oder im Urlaub immer beste Unterhaltung. Praktische Technik im Retro-Look

Nicht ohne Grund ist der Hersteller seit 90 Jahren offizieller Hoflieferant des britischen Königshauses. Neben dem unverwechselbaren Stil von Roberts Radio, einer breiten Farbpalette bei allen Modellen und neuester Technik, ist der Klang ausschlaggebend: Der Lautsprecher Revival Petite nutzt für seinen authentischen, kraftvollen Sound einen 40-mm-Treiber, der genau auf das kompakte Gehäuse abgestimmt ist. Für ein stimmiges Klangbild hat Roberts auch an einen passiven Bassradiator auf der Rückseite gedacht. Egal ob zu Hause im Wohnzimmer, in der Küche, beim BBQ: der Revival Petite ist einfach überall mit dabei und macht mit seinem intuitivem Bedienkonzept jede Menge Spaß. Preis und Verfügbarkeit

Das Roberts Radio Revival Petite in Electric Blue ist ab Ende Januar 2023 im ausgesuchten Fachhandel, im Onlineshop auf shop-robertsradio.de und im eigenen Amazon Shop für eine UVP von 149,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Weiterhin stehen auch die Farbvarianten Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow zur Wahl. Link zu ausgewähltem Bild- und Pressematerial Bilderpaket Revival Petite Electric Blue

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_Revival_Petite_Electric_Bl... Bilderpaket Revival Petite

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_Revival_Petite.zip Link zum Roberts Radio und Amazon Shop - die Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich https://www.amazon.de/stores/Roberts+Radio/page/DA25D852-B623-4CB1-8EA1-... https://www.shop-robertsradio.de/revival-petite Über Roberts Radio

Seit 90 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an. Firmenkontakt

