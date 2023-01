Startseite Gute Vorsätze zum neuen Jahr mit Shokz Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-01-27 17:26. Das neue Jahr ist da und viele Menschen beginnen es mit jeder Menge guter Vorsätze. Ganz weit oben auf den Listen: aktiver sein! In einer Umfrage von Statista gaben 48% der Befragten an, zukünftig mehr Sport treiben zu wollen. Doch gerade, weil viele das regelmäßige Workout als lästige Pflicht empfinden, lassen viele schnell wieder von ihren guten Vorsätzen ab. Hier hilft die richtige Musik oft nicht nur neue Motivation zu finden, sondern kann aus einer unliebsamen Tätigkeit einen entspannenden Ausklang nach einem stressigen Alltag machen. Nicht umsonst sprießen auf Musik Streaming-Diensten immer weitere und immer neue "Workout-Playlists" für jeden Geschmack. Für alle, die dabei nicht nur Wert auf guten Sound legen, sondern auch ein offenes Ohr für ihre Umwelt behalten wollen, hat Shokz den perfekten Begleiter für alle Fitnesspläne. Denn eins ist klar: Nur wer Spaß hat, und es schafft seine sportlichen Ambitionen in den Alltag einzubinden, der hält auch durch! Ab auf's Rad mit Shokz

Gerade für alle, die beim Sport gerne viel zu sehen bekommen, ist das Fahrrad erste Wahl. Aber gerade hier ist es oft schwierig, Sicherheit im Straßenverkehr und Musikgenuss unter einen Fahrradhelm zu bringen. Genau in solchen Situationen zeigt sich das volle Potenzial des Open Ear-Design oder der Knochenschalltechnologie. Mit der offenen Bauweise von Kopfhörern wie z.B. den Shokz OpenRun Pro oder dem Shokz OpenRun braucht man heute nicht mehr zu wählen und geniest Musik, während man weiter den Verkehr und seine Umwelt wahrnehmen kann. Beide Modelle sind auch in der Mini-Variante mit kürzerem Nackenband erhältlich. Für echte Wasserratten

Wer gerne im Wasser unterwegs ist, für den bietet sich beim Schwimmsport oft eine gute Gelegenheit das Workout mit Entspannung am Abend zu verbinden. Gerade Hallenbäder bieten nicht selten neben Schwimmbahnen einiges zum Relaxen. Doch auch hier wird das wiederholende Auf und Ab in der Bahn schnell zur Anstrengung. Denn während aktives Schwimmen für manche eine Erholung an sich darstellt, wird anderen schnell langweilig. Deshalb ist hier der OpenSwim von Shokz der ideale Motivations-Partner auch für ausdauernde Schwimmer und engagierte Freizeit-Krauler, die ihre Playlist mitnehmen wollen. Der Clou: Der Kopfhörer funktioniert OHNE Funkverbindung und setzt auf einen integrierten MP3-Player, der auch unter Wasser noch zuverlässig weiterspielt. Das alles, ohne Verzicht auf den ausgezeichnetes Shokz Sound. Meeting Shokz: Treffen Sie uns auf der ISE 2023!

Open Ear Design ist nicht nur beim Sport ein echter Gamechanger. Auch im Büro oder im Home-Office können freie Ohren für Kollegen und Umfeld einen starken Mehrwert bringen. Denn gerade in einer Zeit von hybrider Arbeit und Online-Collaboration richten sich Meetings zunehmend seltener nach Agenden und laufen stattdessen neben der aktiven Arbeit. Dazu stellen wir auf der diesjährigen ISE 2023 unser Office-Lineup mit dem OpenComm und dem OpenComm UC den internationalen Experten in Unified Communication vor. Interessierte finden Shokz in Halle 2 | S300. Über Shokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz (vormals AfterShokz) das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für Shokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: de.shokz.com Pressemeldung von Shokz LLC, 3200 Gracie Kiltz Ln, Austin, TX, 78758-3002, United States, versendet durch rtfm GmbH, Flößaustraße 90, 90763 Fürth, Amtsgericht Fürth, HRB15770, USt-ID: DE308359421, Geschäftsführer: Frank Mischkowski. Firmenkontakt

Shokz LLC

Shokz LLC

Gracie Kiltz Ln 3200

78758 Austin, Texas

+49(0)911 310 910 0

shokz@rtfm-pr.de

https://de.shokz.com/ Pressekontakt

rtfm GmbH | communication - content - consulting

Moritz Freiberger

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

shokz@rtfm-pr.de

www.rtfm-pr.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten