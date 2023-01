Startseite China setzt auf Gold Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-01-27 07:26. In 2022 hat China sehr viel Gold importiert. Die Zahlen zeigen es, im Jahr 2022 hat China 524 Tonnen Gold, Wert zirka 33 Milliarden US-Dollar, eingeführt. Dies markiert bei den Schweizer Goldexporten nach China ein Vierjahreshoch. Im Jahr 2021 lag die Importmenge Chinas aus der Schweiz bei 354 Tonnen Gold. Auch beim russischen Gold hat China deutlich mehr zugegriffen als im Vorjahr, nämlich ist hier ein Plus von 67 Prozent zu verzeichnen. Der Goldhunger Chinas, dem größten Goldkonsumenten hat also deutlich zugelegt. Nicht nur China, auch andere Länder setzten 2022 aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und Inflationssorgen auf das gelbe Metall, nicht zuletzt, weil die Goldpreise noch niedrig waren. Die Schweiz hat so beispielsweise auch bei Goldexporten nach Thailand (92 Tonnen), Singapur (69 Tonnen) oder in die Türkei (188 Tonnen) Höchststände erreicht. Und die Schweiz ist das größte Goldraffineriezentrum. Weniger Gold als im Vorjahr exportierte die Schweiz nach Indien. Besonders im Dezember sind Indiens Goldimporte insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 79 Prozent nach unten gegangen. Ursächlich dürfte hier der Anstieg des lokalen Goldpreises nahe dem Rekordhoch das Kaufinteresse gedämpft haben. Indien gilt als der zweitgrößte Goldverbraucher. Doch Indien besitzt eine rasant wachsende Mittelschicht und einen starken Trend zur Urbanisierung, damit steigende Einkommen. Da sollte der Goldhunger auch wieder wachsen. Auf Gold längerfristig setzen, können Anleger mit Goldunternehmen wie etwa Skeena Resources oder Calibre Mining. In den USA und in Nicaragua hat Calibre Mining - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-uranium-energy-... - im Jahr 2022 fast 222.000 Unzen Gold produziert. Daneben sorgen weitere Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten für Chancen. Skeena Resources - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-caledonia-minin... - sorgt für die Wiederbelebung der früher produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek in British Columbia. Letzten Herbst wurde eine Machbarkeitsstudie für das Projekt veröffentlicht. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

