Startseite Der Januar - Zeit für Gold und Silber Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-01-26 20:31. Gold und Silber sind eine Wertanlage. Auch als Geschenk etwa zum Valentinstag könnte daran gedacht werden. Im Vergleich zu Bargeld besitzt ein Gold- oder Silbergeschenk den Vorteil für einen bleibenden Wert zu sorgen. Münzen und Barren haben bereits im letzten Jahr ihre Attraktivität steigern können. Auch kann mit einem Edelmetallgeschenk der Inflation getrotzt werden. Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten stehen Gold und Silber hoch im Kurs, selbst jüngere Semester haben dies erkannt. Früher schätzten schon die Inkas das Gold. Sie sahen im Gold königliche Eigenschaften. Es war leicht zu bearbeiten, funkelte und bedeutete Nähe zum Göttlichen. Heute gilt Gold auf der ganzen Welt als Wert. Beim Goldpreis ist meist von Anfang Juli bis etwa Mitte Januar ein Preisanstieg zu verzeichnen. Anschaffungen der Schmuckbranche sind dafür verantwortlich sowie auch das nahende chinesische Neujahr. Beim Silber sieht die Saisonalität anders aus. Beim Silber gibt es von Januar bis Mitte April meist einen Anstieg beim Preis. Auf eine Korrektur bis Juni folgt dann eine leichte Aufwärtsbewegung bis Dezember. Insgesamt besitzt der Silberpreis mehr Volatilität als der Goldpreis. Neben physischem Gold sind für Investoren Werte von Goldunternehmen interessant. Geht aktuell die Goldpreisrally weiter, empfiehlt es sich für Anleger weniger bescheidene Gewinne einzufahren, sondern längerfristig gute Goldpositionen im Depot zu haben. Und die Nachfrage nach den sicheren Häfen Gold und Silber sollte stark sein. Denn die US-Wirtschaft verliert an Schwung, Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion gingen stärker als erwartet zurück. Und dies verstärkt die Sorgen vor einer Rezession und ist gut für die Edelmetalle. Da sollten Werte wie Osisko Development oder Discovery Silver nicht im Depot fehlen. In Mexiko arbeitet Discovery Silver auf seinem aussichtsreichen, rund 35.000 Hektar großen Codero-Silberprojekt. Eine positive Vormachbarkeitsstudie liegt bereits vor. Osisko Development besitzt das San Antonio-Goldprojekt in Mexiko, das Goldprojekt Tintic in den USA und das Goldprojekt Cariboo in British Columbia sowie zwei weitere Liegenschaften. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

