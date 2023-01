Startseite Ausbildung zum Human Factors Coach in Hamburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-01-26 17:04. Das ZHFH Zentrum Human Factors Hamburg bildet in praxisnahen und erlebnisorientierten Trainings die Human Factors Coaches der Zukunft aus. Menschliche Fehlbarkeit ist die statistisch größte Fehlerquelle im komplexen Zusammenhang von Mensch und Maschine. Ein Großteil aller Störungen und Krisen kann auf den Human Factor zurückgeführt werden. Durch Human Factors Trainings und die Ausbildung zum Human Factors Coach lernen Manager aus sicherheitsrelevanten Branchen, eine sichere Arbeitsweise zu ermöglichen und die Folgen menschlicher und technischer Fehler zu reduzieren. HF-Coaching kompakt An fünf Tagen erlernen Teilnehmer und Teilnehmerinnen wie Sie als Führungskraft, Qualitätsmanager oder Trainer gezielt Veränderungen einzuleiten und zwar ohne Anordnung, Befehl oder Bevormundung, sondern mit fundierten und erprobten Coaching-Methoden. Dank konkreter Übungen und modernen Tools ist eine praxisnahe Wissensvermittlung gewährleistet. Am ersten Tag steht die Einführung in das systemische Coaching im Mittelpunkt. Das Verhalten von Teams bei Stress ist der Schwerpunkt des zweiten Tages, gefolgt von Simulator-Training und Systemoptimierung am dritten Tag. Was es mit dem Individuum, Just Culture und innerer Haltung auf sich hat, erfahren die Teilnehmenden am vierten Tag. Am letzten Coaching-Tag werden Leading, persönliche Resilienz und systematisches Coaching behandelt. Dieser Kurs ist das Basismodul und die Zugangsvoraussetzung für unsere Ausbildung zum zertifizierten Human-Factors-Coach. Ausbildung zum zertifizierten Human Factors Coach/Coachin Aufbauend auf den Grundkurs haben Interessierte die Möglichkeit, eine Ausbildung zum zertifizierten HF-Coach zu absolvieren. Innerhalb von sechs Modulen lernen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über 7 bis 10 Monate hinweg das Coaching-Handwerk mit fundiertem Wissen über Human Factors, Team Ressource Management und nontechnical Skills. Nach Abschluss können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr Unternehmen von innen unterstützen, einzelne Personen und ganze Teams gezielt coachen und optimieren. Nach Beendigung aller Module wird das Zertifikat zur erfolgreichen Ausbildung zum systemischen Human Factors Coach/Coachin ausgestellt, zertifiziert nach Standards des Deutschen Verbands für Coaching und Training (DVCT). Training und Ausbildung für sicherheitskritische Branchen Das Trainings- und Ausbildungsangebot richtet sich an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Reedereien, Luftfahrtunternehmen, Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr und der Energiewirtschaft. Informationen und Anmeldungen zum Training HF-Coaching kompakt und zur Ausbildung zum zertifizierten Human Factors Coach/Coachin am ZHFH Zentrum Human Factors Hamburg unter https://human-factors-hamburg.de/fuer-unternehmen/#ausbildung-zum-human-.... Das ZHFH Zentrum Human Factors Hamburg begreift sich als Motor und Multiplikator für den interdisziplinären Austausch sicherheitskritischer Arbeitsfelder, insbesondere der Schiff- und Luftfahrt, sowie des Gesundheitswesens. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, Abläufe und Strukturen soziotechnischer Systeme und die dabei zum Tragen kommenden psychischen und mentalen Vorgänge zu erforschen und sicherer zu machen. Die Schnittstelle Mensch- Maschine steht dabei im Zentrum des Interesses. Kontakt

ZHFH Zentrum Human Factors Hamburg GmbH

Jürgen Neff

Hammerichstr. 1

22605 Hamburg

040 948 578 25

marketing@human-factors-hamburg.de

