Startseite Mentor von eDriving absolviert 3.5 Milliarden gefahrene Kilometer - Analyse bestätigt die Fähigkeit des Programms, riskantes Fah Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-01-26 16:44. CAPE MAY, NJ / ACCESSWIRE / 26. Januar 2023 / Das digitale Fahrsicherheitsprogramm MentorSM von eDriving mit dem FICO® Punktestand für sicheres Fahren hilft risikoreichen Fahrern, in nur sechs Monaten sicherer hinter dem Steuer zu werden - und verbessert das Verhalten auch über längere Zeiträume hinweg - so die Ergebnisse einer Analyse des Programms. Die Analyse wurde durchgeführt, nachdem das Programm im Frühjahr 2022 den Meilenstein von 3.5 Milliarden gefahrenen Kilometern erreicht hatte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69018/Accesswire_eDriving_26... Die eDrivingSM-Studie ermittelte die anfängliche Risikostufe von aktiven[1] Berufsfahrern, die die Mentor-App nutzen (d. h. sehr hohes Risiko, hohes Risiko, mittleres Risiko, geringes Risiko oder sehr geringes Risiko[2]), auf der Grundlage ihres FICO® Punktestand für sicheres Fahren des ersten Monats - ein aus der Smartphone-basierten Fahrverhaltenstelematik abgeleiteter Wert. Anschließend wurden die Fortschritte[3] über einen Zeitraum von sechs Monaten, 12 Monaten und 18 Monaten der Nutzung der App gemessen. Über einen Zeitraum von sechs Monaten stieg der FICO® Punktestand für sicheres Fahren bei Personen, die ursprünglich als sehr hohes oder hohes Risiko eingestuft wurden, um bis zu 51% und damit in die Kategorie mittleres Risiko. Über einen längeren Zeitraum von 18 Monaten erfuhren diejenigen, die ursprünglich als sehr hohes oder hohes Risiko eingestuft wurden, einen noch größeren durchschnittlichen Anstieg ihres FICO® Punktestand für sicheres Fahren von bis zu 70 % und stiegen damit in die Kategorie geringes Risiko auf. Der FICO® Punktestand für sicheres Fahren verbesserte sich am deutlichsten bei Fahrern, die ursprünglich als sehr hohes oder hohes Risiko eingestuft wurden, aber auch Fahrer mit mittlerem Risiko verbesserten sich und Fahrer mit niedrigem Risiko behielten ihr gutes Leistungsniveau bei. Die Studie zeigte auch einen signifikanten Rückgang des negativen Fahrverhaltens, gemessen an Beschleunigung, Bremsen, Kurvenfahren, Ablenkung durch das Telefon und Geschwindigkeitsüberschreitungen, bei Berufsfahrern, die Mentors patentierten Ansatz mit Fahrerbewertung, eLearning, Gamification und Coaching nutzten. Geschwindigkeitsreduzierung - Über einen Zeitraum von sechs Monaten sank die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen bei denjenigen, die ursprünglich als sehr hohes Risiko oder hohes Risiko eingestuft wurden, um bis zu 57%.

- Über einen Zeitraum von 18 Monaten gingen die Geschwindigkeitsüberschreitungen bei denjenigen, die ursprünglich als sehr hohes oder hohes Risiko eingestuft worden waren, um bis zu 85% zurück, was eine nachhaltige Verbesserung des Fahrverhaltens bei der Nutzung der Mentor-App über einen längeren Zeitraum hinweg bestätigt. Reduzierung von Ablenkungen - Über einen Zeitraum von sechs Monaten ging die Zahl der Ablenkungsereignisse bei denjenigen, die ursprünglich als sehr hohes Risiko oder hohes Risiko eingestuft wurden, um bis zu 60% zurück.

- Über einen Zeitraum von 18 Monaten erlebten diejenigen, die ursprünglich als sehr hohes Risiko oder hohes Risiko eingestuft wurden, einen Rückgang der Ablenkungsereignisse um bis zu 88%, was wiederum eine signifikante und nachhaltige Verbesserung des Fahrverhaltens bei Anwendung des vielschichtigen Mentor-Programms über einen längeren Zeitraum belegt. Weitere wichtige Erkenntnisse: - Der Einsatz von Mentor führte bei Fahrern mit sehr hohem oder hohem Risiko zu einer Verringerung der Anrufe im Fahrzeug um bis zu 53% über einen Zeitraum von sechs Monaten und 85% über 18 Monate. Telefonmanipulationen (d. h. das Schreiben von SMS oder das Hantieren mit dem Telefon während der Fahrt) gingen bei riskanten Fahrern in einem Zeitraum von sechs Monaten um bis zu 62% und in einem Zeitraum von 18 Monaten um 89% zurück.

- Über einen Zeitraum von sechs Monaten gingen bei denjenigen, die ursprünglich als sehr hohes Risiko oder hohes Risiko eingestuft wurden, die Vorfälle bei starker Beschleunigung, starkem Bremsen und starkem Kurvenfahren um bis zu 62% zurück, und über einen Zeitraum von 18 Monaten sogar um bis zu 89%. "Mentor wurde von Grund auf entwickelt, um unsere globalen Kunden zu unterstützen, die die Sicherheit ihrer Mitarbeiter beim Fahren zu Arbeitszwecken zu einem strategischen Gebot gemacht haben", sagte Ed Dubens, Gründer und CEO von eDriving. "Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Risikomanagement von Fahrern in Verbindung mit dem FICO® Punktestand für sicheres Fahren bieten die perfekte Kombination von Früh- und Spätindikatoren, mit deren Hilfe Mentor proaktiv die am stärksten gefährdeten Fahrer für weitere Unterstützung und Coaching identifiziert. 3.5 Milliarden Mentor-Meilen später ist es unglaublich zu sehen, wie schnell wir in der Lage waren, Smartphones von Bösewichten in Katalysatoren für positive Veränderungen zu verwandeln, die nicht nur das Leben von Fahrern retten können, sondern auch von denen, mit denen sie die Straße teilen, einschließlich Fußgängern und Radfahrern." Das 2018 weltweit eingeführte Mentor von eDrivingSM wird von Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt, um das Fahrverhalten von Mitarbeitern zu verbessern, die beruflich mit dem Auto unterwegs sind, und kann nachweislich Kollisionen um bis zu 67 % reduzieren. Das digitale Programm nutzt Smartphone-Sensoren, um Daten zu den Fahrverhaltensweisen zu sammeln und zu analysieren, die am ehesten ein Risiko darstellen. Dazu gehören Beschleunigung, Bremsen, Kurvenfahren, Geschwindigkeitsüberschreitung und Ablenkung durch das Telefon, eine der größten Bedrohungen für die Sicherheit im Straßenverkehr heutzutage. Durch die Partnerschaft von eDriving mit dem Branchenführer FICO wird die Fahrleistung des Fahrers in einem individuellen FICO® Punktestand für sicheres Fahren umgewandelt, der validiert wurde, um die Wahrscheinlichkeit einer Kollision vorherzusagen. Nach jeder Fahrt werden dem Fahrer personalisierte Informationen zur Verfügung gestellt, die sowohl positive als auch negative Fahrereignisse aufzeigen und genau angeben, wo diese aufgetreten sind. Darüber hinaus werden dem Fahrer direkt in der App ansprechende, interaktive Mikro-Trainingsmodule zur Verfügung gestellt, die dabei helfen, identifizierte Risikoverhaltensweisen umgehend zu korrigieren. Zum Zeitpunkt der Analyse von 3.5 Milliarden Kilometern hatten Mentor-Nutzer über 7.7 Millionen eLearning-Module angesehen. Mentor setzt auch Gamification und Belohnungen ein, um das Engagement der Fahrer und den freundschaftlichen Wettbewerb zu fördern, und bietet Coaching-Unterstützung, um Verhaltensverbesserungen im Laufe der Zeit zu unterstützen. "Der FICO® Punktestand für sicheres Fahren bietet weiterhin ein konsistentes und objektives Maß für das Fahrerrisiko", sagte Rachel Bell, Vizepräsident für Ergebnis und Analytik bei FICO. "Wir freuen uns, dass der FICO® Punktestand für sicheres Fahren Unternehmen weiterhin dabei hilft, ihre Fahrer sicher zu halten und Risiken im Straßenverkehr zu begrenzen. Über Solera Solera ist der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und Dienstleistungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen. Über vier Geschäftsbereiche - Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeuglösungen und Flottenlösungen - ist Solera die Heimat vieler führender Marken im Fahrzeuglebenszyklus-Ökosystem, darunter Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata und andere. Solera unterstützt seine Kunden dabei, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, indem es ihnen eine "One-Stop-Shop"-Lösung zur Verfügung stellt, die Abläufe rationalisiert, datengestützte Analysen bietet und die Kundenbindung verbessert, was nach Ansicht von Solera den Kunden hilft, den Umsatz zu steigern, die Kundenbindung zu fördern und die Gewinnmargen zu verbessern. Solera betreut weltweit über 300.000 Kunden und Partner in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.solera.com . Über eDriving eDriving, ein Unternehmen von Solera, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, die Sicherheit zu verbessern, Verletzungen, Führerscheinverstöße, Kohlendioxidemissionen und die Gesamtkosten des Fuhrparks durch seine patentierten digitalen Fahrer-Risikomanagementprogramme zu reduzieren. Dazu gehört die Mentor von eDrivingSM-Smartphone-App mit dem FICO® Punktestand für sicheres Fahren, das patentierte, fünfstufige Crashfreie Kultur®-Risikominderungsprogramm und die Virtual Risk Manager®-Plattform, die alle in einer datenschutzfreundlichen, datensicheren Umgebung zusammenarbeiten, die Fahrer und ihre Manager bei jedem Schritt unterstützt. eDriving ist der bevorzugte Partner für digitales Fahrer-Risikomanagement für viele der weltweit größten Unternehmen und unterstützt über 1.200.000 Fahrer in 125 Ländern. In den vergangenen 25 Jahren wurden die forschungsgeprüften Programme von eDriving mit mehr als 125 Auszeichnungen auf der ganzen Welt prämiert. +1 925-405-7803 [1] Mindestens eine Fahrt pro Monat [2] FICO® Punktestand für sicheres Fahren wurden ursprünglich in die Kategorien Riskant, Schlecht, Durchschnittlich, Gut und Großartig eingeteilt. Diese wurden am 29. Juli 2020 auf die neuen entsprechenden Kategorien aktualisiert. [3] Bei der Analyse wurden nur Daten von Fahrten verwendet, die als "geschäftlich" eingestuft wurden (keine "Personenfahrten" oder "Privatfahrten"). Mentor Product Sheet DE SOURCE: eDriving Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESSWIRE News Network

