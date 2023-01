Startseite Eröffnung Temporäres Spielparadies - Das Hüpfohdrom Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-01-26 16:03. Messezentrum Bad Salzuflen eröffnet für 7 Wochen temporäres Spielparadies In diesem Frühjahr wird die Messehalle 20 für sieben Wochen zum knallbunten Spiel- und

Tobe-Paradies für Kinder. Hüpfohdrom heißt das Indoor-Spektakel - und der Name ist Programm. Vom Riesentrampolin, kindgerechter Hochseilgarten und die größte transportable

Hüpfburganlage Europas mit 800 qm Spiel und Hüpffläche zählen zu den zahlreichen Eventattraktionen, die ab dem 26.Januar 2023 in der Messehalle 20 für viel Spaß und

reichlich Bewegung sorgen werden. Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren werden das Hüpfohdrom nicht mehr verlassen wollen, sobald sie es betreten haben. Es sei denn, ihr persönlicher Akku ist ausgepowert, was angesichts des umfangreichen Angebots durchaus passieren kann. "Spaß und Bewegung: Genau das wollen

wir den Kindern der Region mit dem Hüpfohdrom auch bieten", erklärt Projektkoordinator Volker Schütz. "In unserer wohltemperierten Messehalle 20 können die Kids stundenlang spielen, sich austoben und ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. Ganz gleich, wie das

Wetter draußen auch sein mag." Für die Umsetzung des Hüpfohdroms haben sich Volker Schütz und die Messegesellschaft die Unterstützung eines echten Event-Profis dazu geholt. Seit mehr als zwanzig Jahren entwickelt und gestaltet der Osnabrücker Jens Mehring mit seinem Unternehmen JM Event Attraktion GmbH

vielseitige Spiel- und Spaßprogramme für Veranstaltungen aller Art.

Das Unternehmen von Mehring ist seit Anfang 2023 komplett CO2 neutral und leistet als erste Event-Agentur in Europa einen echten Schutz für das Klima Über 50 eigene Eventattraktionen und mehr als 150 Eventideen hat Jens Mehring im Angebot. Zu den Co2 neutralen Eventattraktionen gehören z.B. mobile Winterrodelbahnen, Drei-Wege Kletterberge, Ninja Action Parcour, Kinderhochseilgarten usw ist alles dabei, was Bewegung und

Action garantiert. Das Programm, das der Eventspezialist für die Bad Salzufler Messehallen zusammengestellt hat, richtet sich vor allem an Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Im Mittelpunkt steht sicher die bereits erwähnte Riesenhüpfburg Big Mama, die mit ihren überdimensionierten tierischen Figuren, ihren

Hüpfflächen und Gummirutschen ein Alleinstellungsmerkal hat Das Hüpfohdrom in Bad Salzuflen wird in den Winterwochen zwischen dem 26. Januar und dem 12. März 2023 jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet haben.

Donnerstags, freitags und samstags ab 14 Uhr, am Sonntag sogar schon ab 11 Uhr. Die Karten für den Eintritt sind ausschließlich über den Onlineshop des

Messezentrums erhältlich: www.tickets-messezentrum.de . Auch wetterunabhängige Kindergeburtstage können in der Spiel- und Tobe-Welt gefeiert werden. Die Gäste des Geburtstagskindes erhalten einen eigenen dekorierten Tisch, ein Getränk sowie eine warme Speise. Freie Termine für die Geburtstags-Arrangements können per E-Mail angefragt

werden: geburtstag@huepfohdrom.de. Sämtliche Informationen zum Kinderparadies Hüpfohdrom gibt es auf der Website

www.huepfohdrom.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JM Event Attraktion GmbH

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Deutschland fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de JM Event Attraktion GmbH

Goethestrasse 4

49565 Bramsche Tel.: 05461 706 274

Email: info@eventattraktion.de Unternehmen:

www.EventAttraktion.de

Eventmarketing und Erlebnisverleih

Die Firma EventAttraktion.de blickt mittlerweile auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Planung, Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen in Europa zurück. www.Ihre-Veranstaltung.de

360 Grad durchdacht - so lautet das Motto von Ihre-Veranstaltung.de für Ihr Jubiläum, Messeauftritt, Firmenevent oder Ihre Privatveranstaltung. www.JOJOS-Kinderlieder.de

Die JOJOS - sie sind die Überraschung im Bereich Kinderlieder und Kindermusik. Die beiden sympathischen Gutelaune-Brüder Jens und Jörg, die sich mit ihrer CD "Kinderträume" erstmals als Duo im Jahr 2009 vorstellten, komponieren, texten, produzieren ins Ohr gehende Mitmach- und Bewegungslieder für Kinder, die von Herzen kommen und mit denen Sie deutschlandweit auf Tour sind. Pressekontakt: JM Event Attraktion GmbH

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten