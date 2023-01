Startseite Time-out im Haus Seepferdchen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-25 18:20. Ferienhaus mit Wohlfühlfaktor und kurzem Abstand zum Meer Ganz nah am Wasser und mit weitem Ausblick über die Schleimündung liegt das Feriendomizil "Haus Seepferdchen". Hier beginnt der Urlaub, denn das Ferienhaus im zentralen Teil des Ostseeresorts Olpenitz bietet alle Extras zum Wohlfühlen und "Bleiben wollen". Unter www.haus-seepferdchen.de präsentiert sich die 76 qm große Unterkunft, die Platz für 5 Personen und ein Haustier bietet! Der hohe Ausstattungsstandard und die großzügige Raumaufteilung bieten beste Voraussetzungen, den Urlaub so frei zu gestalten, wie jedes Familienmitglied will. Fußbodenheizung, Kaminofen, Wellness-Bereich und verschiedene Außenplätze machen das "Seepferdchen" zu einem Ferienhaus für alle Jahreszeiten. Gerade die kälteren Monate sind an der Ostsee beliebt für einen "Time-out", und darauf ist man eingestellt: Mit einer modernen Wohnküche, WLAN und Smart-TV sowie verdunkelbaren Schlafzimmern mit traumhaft bequemen Boxspring-Betten! Alle Ausstattungsdetails finden Interessierte unter www.haus-seepferdchen.de. Von der Ruhe im Haus Seepferdchen zur Entdeckungstour in der Region ist es nur ein kleiner Schritt. Schon das Ostseeresort Olpenitz bietet alles, was ein Urlaub am Meer verspricht: Ein kurzer Weg zum Strand, ein Angebot an Dienstleistungen, Promenaden und Spielplätze, Beachclubs und Hausboote rund um die große Marina... Die spannende Transformation vom Marinestützpunkt zum Urlaubsparadies Olpenitz wird von Seglern und "Landratten" gleichermaßen geschätzt. Ohnehin ist die abwechslungsreiche Region rund um die Schlei-Mündung einen Jahresurlaub wert! Mit dem Ferienhaus Seepferdchen als bequemes Basislager sind attraktive Ziele sowohl mit Wanderschuhen, Fahrrad, Bus oder Auto zu erreichen. Die hügelige Landschaft Angeln ist von der letzten Eiszeit geformt worden: Das erlebt man hautnah in dem nahegelegenem Naturreservat Schlei oder an der Steilküste Schönhagen. In der Schleimündung liegt die Landzunge Maasholm und weiter im Inland die Stadt Kappeln mit ihren vielen Veranstaltungen, Sommer wie Winter. Badestrände sind zahlreich, und man kann sowohl klassisch im Strandkorb als auch in wilder Natur die Nähe zum Wasser genießen. Ein Wohlfühlfaktor, den auch das Ferienhaus Seepferdchen bietet - denn hier genießt man Wasser im eigenen Whirlpool! Eine Infrarot-Wärmekabine wärmt bei norddeutschem "Schietwetter" oder wenn kleine Wasserratten mit blauen Lippen nach Hause kommen. Und sich "wie zu Hause" fühlen, das geht schnell im Ferienhaus Seepferdchen! Dieses Ferienobjekt überzeugt durch seine zentrale Lage im OstseeResort Olpenitz und eine top Ausstattung mit privatem Wellnessbereich, Fußbodenheizung und Kaminofen. Zwei Sonnenterrassen versprechen traumhafte Sonnenauf- und untergänge über dem Hafen. Urlaubsfeeling ist hierbei garantiert, denn zu Fuß erreicht man den Weidefelder Sandstrand in nicht einmal 5 Gehminuten. Auch die Hafenpromenade und der Segel- und Sportboothafen des OstseeResort Olpenitz befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Grünfläche um das Haus lädt zum Sonnenbaden, Spielen und Verweilen ein. Kontakt

