Startseite KASI Vertrieb: Einzigartige Meisterwerke für Buchliebhaber Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-25 17:29. Der KASI Vertrieb hatte es sich zur Aufgabe gemacht, einer breiten Anzahl von Liebhabern Zugang zu Faksimiles zu verschaffen Für die meisten Menschen ist es nur bedingt oder gar nicht möglich, einen Blick auf mittelalterliche Buchkunstwerke zu erhaschen. Die kostbaren Dokumente befinden sich in der Regel gut geschützt in privaten oder Bibliotheksarchiven und werden der Öffentlichkeit aufgrund ihrer Fragilität nicht zugänglich gemacht. Für Liebhaber, Sammler und Wissenschaftler gibt es allerdings eine gute Alternative: Die ehemalige Firma KASI Vertrieb bot nämlich hochwertige Faksimiles an, die dem Original in nichts nachstehen. Inhalt:

• Was sind Faksimiles?

• Warum werden Faksimiles hergestellt?

• Wie werden Faksimiles hergestellt?

WAS SIND FAKSIMILES? Der Begriff "Faksimile" wird aus dem Lateinischen hergeleitet und bedeutet übersetzt so viel wie "mache es ähnlich". Bei der Herstellung der Faksimiles vom ehemaligen KASI Vertrieb geht es also darum, Buchkunstwerke herzustellen, die ihren Original-Vorbildern dermaßen ähneln, dass sie mit bloßem Auge nicht von ihnen zu unterscheiden sind. Durch ein Faksimile bietet sich Sammlern und Liebhabern also die Möglichkeit, eine Reise durch die Geschichte der Buchmalerei zu unternehmen, jedoch ohne die Hürden, die man für einen Blick auf das Original bewältigen müsste. Damit das Ergebnis so authentisch wie möglich aussieht, arbeitete der ehemalige KASI Vertrieb mit renommierten Verlagen und Meistern der Buchkunst zusammen. WARUM WERDEN FAKSIMILES HERGESTELLT? Die Faksimiles vom ehemaligen KASI Vertrieb sind für Menschen, die die mittelalterliche Buchkunst zu schätzen wissen, ein echter Gewinn. Aber nicht nur Sammler profitieren von den hochwertigen Replikationen. Auch die Wissenschaft kann einen großen Nutzen aus Faksimiles ziehen, da die Reproduktionen eine Möglichkeit bieten, direkt am Original zu arbeiten, ohne dass das Original dabei Gefahr läuft, beschädigt zu werden. Darüber hinaus bieten die Faksimiles vom ehemaligen KASI Vertrieb eine gewisse Sicherheit, falls das Original doch einmal verloren oder kaputt gehen sollte, da der kulturelle Wert der Buchschätze durch sie trotz allem bewahrt werden kann. WIE WERDEN FAKSIMILES HERGESTELLT? Die Herstellung der Faksimiles vom ehemaligen KASI Vertrieb ist sehr komplex und basiert auf der edlen Handwerkskunst der Buchherstellung im Mittelalter. Hier arbeiten verschiedene Experten, Verlage, Handwerker und Restauratoren Hand in Hand miteinander, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Essenziell für die Produktion ist unter anderem ein hochwertiges Foto- und Druckequipment, wodurch die Farbgebung der Buchmalereien optimal wiedergegeben werden kann. Darüber hinaus werden für die Faksimiles der Firma KASI Vertrieb kostbare Materialien verwendet, die dem mittelalterlichen Original entsprechen sollen. WAS IST DAS BESONDERE AN DEN FAKSIMILES VON KASI VERTRIEB ? Die Faksimiles vom ehemaligen KASI Vertrieb entstammen den unterschiedlichsten Gattungen und sind nur in streng limitierten Auflagen erhältlich. Das Unternehmen setzt auf eine individuelle und persönliche Beratung seiner Kunden und legt Wert darauf, jedem Wunsch gerecht zu werden. Durch die Buchkunstwerke vom ehemaligen KASI Vertrieb wird die Tradition der Buchmalerei und mittelalterlichen Codex-Gestaltung auch in der heutigen Zeit lebendig, was einen Schatz für jeden bibliophilen Experten darstellt.

Einzigartige Schätze der Buchmalerei und der Geschichte sind unsere Berufung. Unser Ziel ist es Faksimiles der unterschiedlichsten Gattungen einer breiten Anzahl von Liebhabern zugänglich zu machen. In Zusammenarbeit mit renommierten Verlagen und Meistern der Buchkunst versteht sich die KASI Vertriebs GmbH als Schlüssel zum Zugang einzigartiger Meisterwerke, die ihresgleichen suchen.

