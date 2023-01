Startseite Winterfreuden und Genuss: Die Sportalmmm bietet Kulinarik pur Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-25 17:10. Wenn es um innovative Ideen geht, ist das Team des Hotel Sportalmmm in Zauchensee immer vorne mit dabei - und das auch in Sachen Kulinarik. Die Gäste der Sportalmmm, dem Top Hotel in Zauchensee , wissen genau, dass es in ihrem Lieblingshotel nie langweilig wird, schon gar nicht, wenn es um die Küche geht. Küchenchefin Petra Winkler, der Sportalmmm seit 37 Jahren verbunden, weiß, wie man Gaumenfreuden kreiert. Laut Gästen ist das fünfgängige Abendessen jeden Tag "ein einziges Gedicht" und Rückmeldungen dieser Art freuen nicht nur die Küchenchefin. Für die Saison 2023 hat sich Hotelchef Roland Dolschek etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Einmal pro Woche gibt es nun einen Fondueabend. Besonderes Augenmerk wird auch auf die individuellen Wünsche der Gäste gelegt, es wird auf Unverträglichkeiten und Allergien Rücksicht genommen und vegetarische sowie vegane Gerichte stehen selbstverständlich zur Auswahl. Mit dieser Fülle an kulinarischen Überraschungen werden auch die Gäste der im Sommer geplanten "Zauchensee Summits" bedacht. Die "Zauchensee Summits" finden 2023 das erste Mal statt und bieten an jeweils vier Wochenenden im Frühling und Herbst gemeinschaftliches Lernen und Erfahrungsaustausch zu fünf verschiedenen Themenblöcken: -> Kraft tanken in den Bergen - Erholungstage für pflegende Angehörige

-> In dynamischen Zeiten gestalten statt verwalten

-> Es gibt kein Zurück - Machen wir das Beste aus der aktuellen Situation

-> Der Summit für die schönste Branche der Welt - Tourismus und Gastronomie

-> Hierarchische Führung hat ausgedient - was kommt jetzt? Brisante, aktuelle Themen, die hier in Zauchensee beleuchtet und diskutiert werden, in der bezaubernden Atmosphäre der Berge und im einzigartigen Ambiente der "Sportalmmm". Anmeldungen sind über die Website jederzeit möglich: sportalmmm.com .

