Startseite Atco Mining schließt luftgestützte Gravitationsmessung zur Bestimmung von Salzstock-Bohrzielen ab - Ergebnisse in den kommenden Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-25 17:02. Vancouver, British Columbia, den 25. Januar 2023 /IRW-Press/ - Atco Mining Inc. (das Unternehmen oder Atco) (CSE: ATCM; Frankfurt: QP9) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte luftgestützte Gravitationsmessung (die Messung) auf seinen zu 100 Prozent unternehmenseigenen Salzprojekten im St. Georges Bay Basin (Becken) im Südwesten Neufundlands abgeschlossen hat. Es wurden insgesamt 816 Linienkilometer geflogen; die Ergebnisse stehen noch aus. Das Unternehmen setzte Prioritäten bei der Erfassung seiner höchstrangigen Ziele. Die Ergebnisse der Messung werden dem Unternehmen bei der Bewertung des distriktweiten Salzpotenzials in der gesamten Region St. Georges Bay, der Höffigkeit dieses Gebiets, verschiedene Arten von Salzlagerstätten zu beherbergen, sowie bei der Bewertung potenzieller Salzstockbohrziele in Atcos Konzessionsgebiet helfen. Aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeit, erneuerbare Energie unter Tage in ausgehöhlten Kavernen zu speichern, beginnen Salzstöcke eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf saubere Energie zu spielen, wie das Advanced Clean Energy Storage-Projekt in Utah zeigt, das im Delta-Salzstock verankert ist. Das US-Energieministerium hat vor Kurzem eine bedingte Zusage für eine Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 504 Millionen USD für die voraussichtlich weltweit größte industrielle Anlage zur Herstellung und Speicherung von grünem Wasserstoff 135 Meilen südlich von Salt Lake City erteilt. Neil McCallum, Director von Atco, erklärt: In diesem Distrikt gibt es erneute Bemühungen, neue Salzstockstrukturen zu finden, die das geplante groß angelegte Wasserstoffproduktionszentrum ergänzen könnten. Die moderne Untersuchung wird dazu beitragen, die historischen Erkundungen, die größtenteils vor über vier Jahrzehnten durchgeführt wurden, zu bestätigen und zu priorisieren. Diese historischen Informationen zeigen Merkmale eines Gravitationstiefs innerhalb unseres Projektgebiets, was auf das Vorhandensein von Salzstöcken schließen lässt. In den kommenden Wochen erwarte ich mit Spannung die Ergebnisse dieser Untersuchung, damit wir sie in unser Explorationsmodell einbeziehen können. Wie in der früheren Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Dezember 2022 erwähnt, haben sich Gravitationsmessungen im St. Georges Bay Basin und in anderen Gebieten als effektives Instrument zur Abgrenzung potenzieller Salzstockstrukturen erwiesen. Atlas Salt hat beispielsweise vor Kurzem einen weiteren potenziellen Salzstock neben seiner Lagerstätte Fischells Brook Salt Dome mittels Gravitationsmessung abgegrenzt (Pressemitteilung von Atlas Salt, 3. Juni 2022). Die Untersuchung wurde mittels eines luftgestützten Falcon® Plus-Gravitationsgradiometers (AGG) durchgeführt und durch eine Magnetikmessung ergänzt. Beide Messungen wurden von der Firma Xcalibur Multiphysics aus Mississauga, Ontario, durchgeführt. Falcon® ist das weltweit einzige speziell entwickelte AGG-System, das zum Abblocken der durch Flugzeugbewegungen verursachten Störeffekte entwickelt wurde. Die Messung wurde von GroundTruth Exploration (GroundTruth) aus Dawson City, Yukon, geleitet und wird von ihr interpretiert werden. GroundTruth wird die Interpretation von Atcos Vermessungsgebiets vervollständigen, um potenzielle Salzstockstrukturen abzugrenzen, die durch Merkmale eines Gravitationstiefs definiert sind. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Lageplan:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68996/V2_AtcoJan2023_DE-KB_P... Über Atco Mining (CSE: ATCM): Atco ist ein Junior-Bergbauexplorer, der sich auf die Exploration von umweltfreundlichen Energiemetallen in allen Teilen Kanadas konzentriert. Daneben befasst sich Atco auch mit der Exploration sulfidreicher VHMS-Lagerstätten in Saskatchewan und sondiert Projektchancen im Bereich der Salzgewinnung im Westen von Neufundland. Besuchen Sie als Anleger auch die Website des Unternehmens unter www.atcomining.com . Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Atco Mining Inc.

E-Mail: info@atcomining.com

Telefon: (604) 681-0084

www.atcomining.com Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der vorgeschlagenen Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Der Abschluss der Akquisition hängt von einer Reihe von Bedingungen ab, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen. Die Akquisition kann erst abgeschlossen werden, wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die Akquisition wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, werden von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen ausführlich beschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsführung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den vorausgesagten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Atco Mining Inc.

