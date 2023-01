Startseite Starcore aktualisiert Ergebnisse des Probenprogramms von 2022 auf seinem Konzessionsgebiet Ajax in British Columbia Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-25 12:26. 25. Januar 2023, Vancouver, B.C., Kanada /IRW-Press/ Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) hat heute die aktualisierten Ergebnisse eines begrenzten Gesteinsprobenprogramms bekannt gegeben, das es auf seinem Konzessionsgebiet Ajax 12 km nördlich von Alice Arm im Nordwesten von British Columbia am südlichen Ende des als Golden Triangle bekannten Mineralgürtels abgeschlossen hat. Proben, die ursprünglich über dem Grenzwert für Silber und Wolfram lagen, wurden erneut an das Labor geschickt, um dort einer Erzgehaltanalyse unterzogen zu werden. Das 1.718 Hektar große Konzessionsgebiet wurde 2015 von Starcore erworben, als es Creston Moly Corp. und dessen Tochtergesellschaft Tenajon Resources Corp. kaufte. Das Konzessionsgebiet beherbergt das große, erschlossene Porphyr-Molybdän-Prospektionsgebiet Ajax, das mit 48 Bohrlöchern getestet wurde. Mit diesen Bohrungen wurde Mitte der 1960er begonnen. Die von Starcore in der zweiten Augustwoche 2022 gesammelten Proben bauen auf dem Programm des Unternehmens von 2021 auf, bei dem Edel- und Basismetallmineralisierung weit über die Grenzen der bekannten Molbydänmineralisierung hinaus gefunden wurde. Die Mineralisierung zeigt sich in alten Gruben und Gräben sowie in Ausbissen entlang der Eis- und Schneeränder am südöstlichen Rücken und den oberen Hängen des Mount McGuire. Diese Mineralisierung befindet sich etwa 1,7 km südwestlich von der bekannten Porphyr-Molybdän-Mineralisierung und liegt bis zu 540 Meter höher. Die im Jahr 2022 entnommenen Analyseproben umfassen Werte mit hohem Silbergehalt, erhöhtem Kupfer, Blei und Zink sowie anomalem Kobalt und Wolfram. Die folgende Tabelle umfasst die Höhepunkte der 53-Elemente-Assay-Analysen für induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68994/SAM_012523_DEPRcom.001... Tabelle mit ausgewählten Analyseergebnissen. Silber und Gold sind in Teile pro Milliarde (ppb) angegeben; andere Elemente in Teile pro Million (ppm). Starcore plant für 2023 zusätzliche Feldarbeiten, um das Potenzial der Porphyrmineralisierung auf höherem Niveau sowie der Gang- und Erzgangmineralisierung weiter zu erkunden und das untertägige Bergwerk von 1926 auf dem Mineralvorkommen Le Roy, das auf dem Konzessionsgebiet Ajax liegt, zu lokalisieren und zu beproben. Andere Arten von Mineralisierung treten innerhalb des Gebiets auf, wie Dolly Varden, 12 km nordnordwestlich, Big Bulk, 7 km nordnordöstlich, und Surebet, 17 km westlich. Starcores Konzessionsgebiet Ajax liegt innerhalb von 1 bis 3 km des Kontakts zwischen Trias und Jura, der in diesem Gebiet als Red Line bezeichnet wird und in dessen Nähe sich viele der mineralisierten Systeme des Golden Triangles befinden. Ian Webster P.Geo. ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Über Starcore Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com . FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD. gez. Robert Eadie-----

