FYI Resources und Alcoa wollen HPA-Kleinproduktionsanlage baldmöglichst in Betrieb nehmen

Es geht voran: Branchenriese Alcoa und FYI Resources haben sich für den Standort ihrer HPA-Demonstrationsanlage entschieden. In enger Abstimmung arbeiten die Partner FYI Resources (ASX:FYI; FRA: SDL) und Alcoa Ltd. (NASDAQ: AA) ihren selbstgesteckten Aufgabenkatalog ab, um die finale Investitionsentscheidung für den Bau der weltweit ersten Kleinproduktionsanlage für hochreines Aluminiumoxid (HPA) auf Kaolinbasis vorzubereiten. Wie FYI Resources heute mitteilt, haben die Partner auf wichtigen Feldern große Fortschritte gemacht und "eine solide technische und kommerzielle Grundlage für das HPA-Projekt geschaffen". Insbesondere wurde schon ein Standort für eine kleine Produktions- und Demonstrationsanlage in der Nähe von Kwinana, WA, ausgewählt und das Genehmigungs- und Umweltverfahren für den ausgewählten Standort eingeleitet. Ebenso arbeiten die Partner bereits an der Auftragsvergabe für langlaufende Investitionsgüter. Laut FYI arbeiten beide Parteien darauf hin, dass die geplante HPA-Anlage so bald wie möglich in Betrieb genommen werden kann. Die Projektentwürfe für die Produktions- und Demonstrationsanlage im kleinen Maßstab sind fertiggestellt und werden derzeit von den gemeinsamen Entwicklungspartnern geprüft. Der endgültige Entwurf dient als Blaupause für die Entwicklung der Anlagen. Allerdings mussten die Spezifikationen der kleinen Produktionsanlage noch überarbeitet werden, was die endgültige Investitionsentscheidung vorläufig noch verzögert hat.

