Startseite FIR seit 1. Januar unter neuer Leitung Pressetext verfasst von FIRPresse am Mi, 2023-01-25 10:53. Wolfgang Boos ist neuer Geschäftsführer des FIR Aachen, 24.01.2023. Professor Dr. Wolfgang Boos, MBA, übernimmt mit dem Jahreswechsel die Geschäftsführung des FIR an der RWTH Aachen sowie die Leitung des Clusters Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus. Das Präsidium des FIR e. V. berief Boos in der Sitzung am 15.11.2022. Boos tritt damit die Nachfolge von Professor Dr. Volker Stich an, der 26 Jahre lang die Geschicke des Instituts leitete. Zuvor führte Boos 10 Jahre lang die Geschäfte des Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen und ist aktuell CEO weiterer Entitäten auf dem RWTH Aachen Campus, darunter die WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH sowie die am FIR angesiedelte DFA Demonstrationsfabrik Aachen GmbH. Darüber hinaus hält Boos am Lehrstuhl für Produktionssystematik der RWTH Aachen eine außerplanmäßige Professur mit einem Lehrauftrag für die Fächer „Unternehmensführung & Wandel” sowie „Business Engineering”. Seine Erfahrungen im Hochschulumfeld sowie als Geschäftsführer verschiedener hier ansässiger Institute und Einrichtungen gaben nicht zuletzt den Ausschlag dafür, die Geschäftsführung in die Hände von Boos zu legen. „Professor Dr. Wolfgang Boos kennt sowohl die Hochschullandschaft als auch die Anforderungen der Industrie und damit die entscheidenden Stellhebel in der anwendungsorientierten Forschung, der Weiterbildung und der Industrieberatung. Er ist vertraut mit den relevanten Themen im Kontext der Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Zudem kann er seine Erfahrung, Center und Cluster erfolgreich aufzubauen und weiterzuentwickeln auch am FIR als leitendes Institut des Clusters Smart Logistik einbringen“, führt Professor Dr. Günther Schuh, Direktor am FIR, die Hintergründe der Entscheidung aus. „Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft sind die Schlüssel für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit, allen voran Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Purpose. Das FIR ist in diesen Themenfeldern sehr gut aufgestellt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team innovative Lösungen für das datengetriebene Unternehmen der Zukunft zu forcieren. Ich bin überzeugt, dass die Forschung die Praxis braucht und umgekehrt, denn ohne die Herausforderungen der Industrie zu kennen, sind Innovationen unmöglich. Wie man die Lücke zwischen Wissenschaft und Praxis schließt und den Spagat zwischen Hochschule und Unternehmertum schafft, hat mich von jeher fasziniert und beschäftigt. Als Geschäftsführer des FIR kann ich genau an dieser Stelle ansetzen und meine bisherigen Erfahrungen einbringen,“ bringt Boos, der sich selbst als Forscher und Unternehmer für nachhaltige Produktion beschreibt, seine Motivation auf den Punkt. [2.617 Zeichen inkl. Leerzeichen 24.01.2023] Weitere Informationen:

Das FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende Forschungs- und Ausbildungseinrichtung an der RWTH Aachen auf dem Gebiet der Betriebsorganisation, Informationslogistik und Unternehmens-IT mit dem Ziel, die organisationalen Grundlagen zu schaffen für das digital vernetzte industrielle Unternehmen der Zukunft.

Mit Erforschung und Transfer innovativer Lösungen leistet das FIR einen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Dies erfolgt in der geeigneten Infrastruktur zur experimentellen Organisationsforschung methodisch fundiert, wissenschaftlich rigoros und unter direkter Beteiligung von Expert:innen aus der Wirtschaft.

Das Institut begleitet Unternehmen, forscht, qualifiziert und lehrt in den Bereichen Dienstleistungsmanagement, Business-Transformation, Informationsmanagement, Produktionsmanagement und Smart Work. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen fördert das FIR die Forschung und Entwicklung zugunsten kleiner, mittlerer und großer Unternehmen.

Professor Dr. Wolfgang Boos, MBA ist Geschäftsführer des FIR und leitet zudem das Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus. Im Cluster Smart Logistik ermöglicht das FIR eine bisher einzigartige Form der Zusammenarbeit zwischen Vertreter:innen aus Forschung und Industrie. Das FIR wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, unterstützt als Johannes-Rau-Forschungsinstitut die Forschungsstrategie des Landes und beteiligt sich an den entsprechenden Landesclustern, um den Standort NRW zu stärken. Pressekontakt für das FIR:

