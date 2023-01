Startseite Sauna-Öle jetzt neu bei Aromamanufaktur im Sortiment Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-24 19:38. Sauna-Öle sind die neue Kategorie im Onlineshop der Aromamanufaktur, dem Spezialisten für Duft-Öle und ätherische Öle. Die Aromamanufaktur.com, ein führender Onlineshop für Duftöle, erweitert nun ihr Angebot um eine neue Kategorie: Sauna-Öle. Diese speziell für den Bereich Sauna-Aufguss entwickelten Öle sorgen mit natürlichen ätherischen Ölen für ein entspanntes Sauna-Erlebnis. Die Sauna-Öle von Aromamanufaktur.com bestehen aus hochwertigen, natürlichen Inhaltsstoffen, die für ihre erfrischenden und entspannenden Eigenschaften bekannt sind. Die Öle enthalten reine ätherischen Öle und künstlichen Aromen oder Farbstoffe und sind daher besonders für jeden Sauna-Aufguss geeignet. Die neue Kategorie umfasst vier verschiedene Fertigmischungen: Frisch, Früchte, Aktiv und Cool sowie Zirbe. Die Fertigmischung Frisch enthält ätherische Öle von Eukalyptus, Melisse und Zitrone und sorgt so für einen erfrischenden Saunabesuch. Das Sauna-Öl Früchte enthält ätherische Öle von Grapefruit, Orange und Mandarine und sorgt so für fruchtige Aromen beim Aufguss. Das Sauna-Konzentrat "Aktiv" enthält die ätherischen Duft-Öle von Lemongrass, Melisse und Lavendel und kann aktivierend und erfrischend wirken. Die Fertigmischung Cool enthält ätherische Öle von Pfefferminz, Zitrone und Lemongras, die zusammen sehr erfrischend duften. Das Sauna-Aufguss Konzentrat Zirbe beinhaltet Zirbe und Kiefernadel-Öle und kann so für eine beruhigende und erfrischende Atmosphäre sorgen. Die Sauna-Öle von Aromamanufaktur.com eignen sich perfekt für den Einsatz in der Sauna. Sie können einfach in den Aufgussbehälter gegeben werden und schaffen so eine angenehme Duftharmonie und eine entspannende Atmosphäre. Durch die natürlichen Inhaltsstoffe sind die Sauna-Öle besonders hautfreundlich und können auch bei empfindlicher Haut verwendet werden. Markus Schmidt, der PR Referent des Unternehmens verlautet: "Die Aromamanufaktur.com bietet mit der neuen Kategorie Sauna-Öle eine große Auswahl an natürlichen und hochwertigen Produkten für ein entspanntes Sauna-Erlebnis. Durch die Vielfalt an Düften und Wirkungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob man sich nach einem erfrischenden und aktivierenden Duft sehnt oder eher nach einer beruhigenden und entspannenden Wirkung, die Sauna-Öle von Aromamanufaktur.com bieten für jeden Bedarf die passende Lösung. Die Sauna-Öle sind auch ein perfektes Geschenk für Freunde und Familie, die gerne in der Sauna entspannen. Mit den natürlichen Düften und Wirkstoffen können sie das Sauna-Erlebnis noch intensiver genießen und sich vollständig entspannen." Die Aromamanufaktur.com legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Daher werden die Sauna-Öle in Deutschland hergestellt und ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Dies garantiert eine hohe Qualität und eine sichere Verwendung. Die neue Kategorie Sauna-Öle ist ab sofort auf der URL https://aromamanufaktur.com/collections/sauna-oele zu finden. Besuchen Sie jetzt den Onlineshop und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, wie Sie Ihr Sauna-Erlebnis mit natürlichen Düften und Wirkstoffen noch intensiver genießen können. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ST Global GmbH

