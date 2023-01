Startseite Evy Solutions schließt SOC-1-Zertifizierung erfolgreich ab Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-24 18:00. Kunden der Kölner Software-Schmiede profitieren ab sofort von durchgehend attestierter GOBD-Konformität der Belegverarbeitung München, 24. Januar 2023 -Der Kölner Software-Anbieter Evy Solutions hat sein komplettes Lösungsportfolio für KI-gestützte Dokumenten-Analyse nach dem SOC-1-Standard zertifiziert. Kunden, die Evy Xpact für ihre Belegverarbeitung nutzen, können also sicher sein, dass diese zu 100 Prozent rechtskonform verläuft und müssen keine diesbezüglichen Audits fürchten. Mithilfe der intelligenten, KI-basierten Software Evy Xpact von Evy Solutions lassen sich bis zu 80 Prozent Kosten und Zeit bei der Dokumenten-Analyse und -Verarbeitung einsparen. Da die digitale Belegverarbeitung den Richtlinien der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form) unterliegt, ist es für Kunden zentral wichtig, dass sie eine Software nutzen, die deren Einhaltung garantiert, so dass sie gesetzlich auf der sicheren Seite sind. Software-Lösungen, die nach SOC 1 (Service Organization Control 1) zertifiziert sind, verfügen über eine schriftliche Dokumentation interner Kontrollmechanismen, die für eine Überprüfung der Finanzberichterstattung der Kunden relevant sind. Dieser so genannte SOC-1-Bericht ist besonders nützlich für Organisationen, die Jahresabschlüsse prüfen. Der SOC-1-Standard wird dabei in Typ-1 und Typ-2-Berichte unterteilt: Typ 1 berichtet darüber, wie angemessen die Kontrollmechanismen einer Service-Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. Datum sind, während Typ 2 eine Aussage zur Wirksamkeit der Kontrollmechanismen über einen längeren Zeitraum trifft. Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de (https://www.evy-solutions.de) Firmenkontakt

Evy Solutions GmbH

Mandy Limbeck

Waltherstrasse 49-51, Gebäude 47

51069 Köln

+49 221 958176-45

mandy.limbeck@evy-solutions.de

www.evy-solutions.de Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089 18 90 87 335

ff@pr-vonharsdorf.de

www.pr-vonharsdorf.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten