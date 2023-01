Startseite ISE-Premiere: Clevertouch präsentiert CleverWall Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-24 17:52. Intelligente LED-Videowände für außergewöhnliche Meeting-Erlebnisse München, 24. Januar 2023. Mit CleverWall stellt Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen- und Digital-Signage-Lösungen, auf der ISE in Barcelona erstmals ein intelligentes LED-All-in-One-Display vor. In neun verschiedenen Größen erhältlich, erwecken die leistungsstarken CleverWall-Videowände jeden Raum zum Leben. Ein integriertes Audiosystem, Android an Bord, der ultrabreite Bildschirm sowie ein revolutionäres 3-in-1-Hub Board - das sind die Features, mit denen CleverWall für eindrucksvolle, außergewöhnliche Meetings sorgt. Über die elegante, schlanke Leiste des Hub Boads wird die Wall mit Strom und den Verbindungssignalen (HDMI-Anschlüsse) versorgt. Darüber hinaus verfügt sie über ein eingebautes Android-Modul. Mittels drahtloser Bildschirmfreigabe in Echtzeit von bis zu vier Geräten gleichzeitig, synchronisiertem Annotieren mit mehreren Geräten und einer kinderleichten Interaktion mit Smartphones und Tablets sorgen die Videowände für professionelle interaktive Besprechungen und beeindruckende Präsentationen. CleverWall ist vollständig als Plug-and-Play-System konzipiert: das Ein- und Ausschalten erfolgt mit nur einem Knopfdruck, und eine intelligente Fernbedienung ermöglicht bequemen Zugriff auf die gewünschten Einstellungen. Neun verschiedene Größen und Top-Service lassen keine Wünsche offen Die großformatigen, modular aufgebauten LED-Displays sind einfach zu installieren und verfügen über ein äußerst leichtes Gehäuse mit nur 5 kg Gewicht. Mit Pixelabständen von 1,2 bis 2,4 mm und neun verschiedenen Größen (120" | 138" | 150" | 165" | 180" | 199" | 220" | 249" | 299"), eignet sich CleverWall für zahllose Einsatzbereiche. Wenn die Technik einmal haken sollte, profitieren Anwender von Support für Hardware und Software aus einer Hand. Synchronisation mit Clever Live sowie MDM- & OTA-Funktionalität Für noch mehr Komfort in Bezug auf die Einbindung der Videowände in die unternehmensweite Kommunikatiossteuerung sorgt die Content-Management-Plattform Clever Live, mit der sich sämtliche Clevertouch-Geräte über ein einziges Cloud-Konto verbinden und gemeinsam oder einzeln verwalten lassen. Darüber hinaus ermöglicht Clever Live die Nutzung der Videowände als Digital-Signage-Infokioske samt Ausspielung von Ad-hoc-Informationen und Alerts. Ebenso lassen sich über die Software-Dashboards personalisieren, damit Nutzer immer genau auf die Funktionen sofort zugreifen können, die sie am häufigsten verwenden. Dank integriertem Mobile-Device-Management (MDM) lassen sich alle Displays zudem zentral und ortsunabhängig steuern und mit der praktischen Over-the-Air (OTA) Update-Funktion jederzeit per WiFi auf den neuesten Stand aktualisieren. Über Clevertouch Deutschland

Clevertouch Deutschland ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann Clevertouch auf über ein Jahrzehnt an innovativen Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Anbieter von Touchscreen- und Digital-Signage-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: www.clevertouch.com (https://www.clevertouch.com/de) Firmenkontakt

