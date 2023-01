Startseite Jourdan ernennt Roger Lemaitre zum Vice-President und Head of Mining Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-24 16:54. 24. Januar 2023 /IRW-Press/ Toronto (Kanada) - JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB: 2JR1) (Jourdan oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Roger Lemaitre zum Vice-President und Head of Mining von Jourdan bekannt zu geben. Herr Roger Lemaitre ist eingetragener Ingenieur und Geologe und verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung, die er sowohl bei großen als auch bei kleinen Bergbauunternehmen in verschiedenen Funktionen, darunter in der technischen Exploration und Erschließung, im Management und in Führungspositionen, gesammelt hat Herr Lemaitre leitete das (ehemals) an der TSX notierte Unternehmen UEX Corporation, eines der führenden Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen für Uran in Athabasca, von 2014 bis zum Verkauf des Unternehmens zu einem Aufschlag von 72 % Ende 2022 im Rahmen eines hart umkämpften Bieterverfahrens. Während seiner Zeit an der Spitze von UEX führte er das Unternehmen durch einen schwierigen Uranmarkt und steigerte die Marktkapitalisierung von 75 Millionen CAD auf 310 Millionen CAD. In dieser Zeit beschaffte er auch Eigenkapital in Höhe von über 75 Millionen CAD. Herr Lemaitre hatte auch eine Reihe von Führungspositionen bei Cameco Corporation, einem der größten Uranproduzenten der Welt, inne und war unter anderem dessen Director of Worldwide Exploration Projects. In dieser Position zeichnete Herr Lemaitre für die Überwachung der Durchführung der wachsenden internationalen Explorationsprogramme und -budgets von Cameco sowie für die Aufsicht der Feldaktivitäten durch drei globale Explorationsbüros verantwortlich. Bevor er zum Director of Worldwide Exploration ernannt wurde, war Herr Lemaitre bei Cameco als Manager of Regional Exploration, Saskatchewan tätig und gehörte dem strategischen Wachstumsteam von Cameco an, das sich mit der Identifizierung von Chancen im Uransektor befasste. Herr Lemaitre hat einen B.Sc. in Ingenieurgeologie der Queens University, einen M.Sc. der McGill University und einen MBA der Athabasca University. Rene Bharti, CEO von Jourdan, sagt dazu: In dieser Phase der Entwicklung von Jourdan ist es von entscheidender Bedeutung, jemanden vom Kaliber eines Herrn Lemaitre mit an Bord zu haben. Nachdem wir uns aktiv um die Durchführung einer ersten Mineralressourcenschätzung auf unserem Konzessionsgebiet Vallée bemühen, das direkt neben dem Konzessionsgebiet unseres Nachbarn North American Lithium (einer Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von Sayona Mining Ltd. (ASX: SYA)), der, wie uns mitgeteilt wurde, im Jahr 2023 mit der Produktion beginnen wird, halten wir die Ernennung von Herrn Lemaitre für einen wesentlichen Faktor für den Erfolg von Jourdan. Herr Lemaitre wird zusammen mit Dr. Rompel unsere Bohrprogramme beaufsichtigen und die Erstellung unserer ersten Ressourcenschätzung sowie den gesamten Bergbauplan des Unternehmens vorantreiben. Jourdan ist sehr stolz darauf, Herrn Lemaitre in unserem Team begrüßen zu dürfen. Über Jourdan Resources Inc. Jourdan Resources Inc. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol JOR und an der Börse Stuttgart unter dem Symbol 2JR1 notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration, der Produktion und der Erschließung von Lithiumlagerstätten. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in der kanadischen Provinz Quebec, vor allem in den spodumenhaltigen Pegmatiten des La Corne-Batholiths im Umfeld der Lithiummine Quebec von North American Lithium. Nähere Informationen erhalten Sie über: Rene Bharti, Chief Executive Officer und President

E-Mail: info@jourdaninc.com

Tel: (416) 861-5800

www.jourdaninc.com Vorsorgliche Hinweise Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von North American Lithium, die Produktion in der angrenzenden Lithiummine in Quebec aufzunehmen, und die Fähigkeit des Unternehmens, eine erste Mineralressourcenschätzung auf seinem Konzessionsgebiet Vallée zu erstellen und seinen Geschäftsplan umzusetzen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, sieht voraus oder sieht nicht voraus oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Jourdan wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralienpreise und Marktnachfrage; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe sowie andere Risiken der Bergbaubranche. Obwohl Jourdan versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Jourdan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSDORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Jourdan Resources Inc.

