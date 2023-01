Den Tag der Liebe feiern am 14. Februar nicht nur Frischverliebte. Auch Paare, die länger zusammen sind, beste Freundinnen oder Mutter und Tochter überraschen sich gerne mit einer Kleinigkeit. Besonders beliebt ist Schmuck bis 40 Euro zum Valentinstag. Denn schöne Ketten oder Armbänder müssen nicht teuer sein - die Geste zählt, wenn man von Herzen schenkt.

Wunderschönen Schmuck gibt es zum Beispiel bei boonbirds®: Ein Set der Kollektion "Selection" besteht aus einer feinen Kette mit Herzanhänger, dem passenden Armband und dazugehörigen Ohrsteckern. So lässt sich Schmuck bis 40 Euro zum Valentinstag verschenken. Die süßen Herz-Motive sind 999-feinversilbert, 14-Karat-vergoldet oder rosevergoldet erhältlich, nickelallergiefrei und filigran ausgearbeitet. Die jeweiligen Ketten sind ca. 42 cm lang, feingliedrig und leicht. Die Armbänder sind ca. 17 cm lang und schmiegen sich kaum spürbar ans Handgelenk. Die passenden Ohrstecker mit Butterfly-Verschluss ziehen durch ihren wunderbaren Glanz alle Blicke auf sich. Damit macht man seiner Partnerin zum Valentinstag auf jeden Fall eine Freude und das Set liegt preislich als Schmuck bis 40 Euro zum Valentinstag völlig im Rahmen..

Das Besondere an diesem Schmuck bis 40 Euro zum Valentinstag sind die edlen Karten, auf denen die Ketten, Armbänder und Ohrstecker befestigt sind. Diese wünschen dem Empfänger "believe in love", "all you need is love" oder "follow your heart". Damit schenkt man seinem Lieblingsmenschen nicht nur sein Herz, sondern auch Freude und Lebenslust - Das perfekte Geschenk zum Valentinstag! Die hochwertigen, farbigen Karten sind bei allen Ketten, Armbändern und Ohrsteckern ein wahrer Hingucker, die einen noch lange an das Geschenk erinnern.

Boonbirds® bietet bei Schmuck bis 40 Euro zum Valentinstag noch mehr Auswahl: Freundschaftsarmbänder im Doppelpack, mit je einem kleinen soliden Herz, mit denen beste Freundinnen oder Mutter und Tochter ihr Verbundenheit zeigen können. Das Mandala of Love als dezentes, nicht minder kraftvolles Symbol der Liebe. Und natürlich sind alle Schmuckartikel aus dem Set auch einzeln erhältlich.

Mit Schmuck von boonbirds® wird der Valentinstag wirklich für alle ein Tag der Liebe!

Boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team "Lucy" - boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

https://www.instagram.com/boonbirds/

Firmenkontakt

H.C.A. Collection Handels-GmbH

Ahmad Ghalamkarizadeh

Voßkuhlenweg 2

22941 Bargteheide

04532/2886180

shop@boonbirds.de

www.boonbirds.de

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661

info@pr-check.de

www-pr-check.de