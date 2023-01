Startseite Nachhaltig positive Relocation nach Zürich mit möblierter Wohnung von PABS Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-24 10:26. Der Start in einer möblierten Wohnungen von PABS ist minutenschnell und kostengünstig buchbar. Dies verschafft Zeit für das Finden einer nachhaltig guten Unterkunft bei Relocation nach Zürich. Es braucht Zeit eine nachhaltig kostengünstige und komfortable Wohnung in der Agglomeration Zürich zu finden. Darum starten weitsichtige Arbeitnehmer in einer möblierten Wohnung von PABS. Diese ist minutenschnell buchbar und erlaubt es, in Ruhe, die langfristig beste Unterkunft zu finden. Die isaap-zertifizierten möblierten Apartments von PABS findet man unter " Wohnungssuche " auf http://www.pabs.ch . Im Vergleich zu Hotelangeboten und den Wohnungen anderer Anbieter profitieren PABS-Kunden von entscheidenden Vorteilen.

Mehr dazu im Kurzvideo: https://www.youtube.com/watch?v=3JXDrVpzbOM Isaap-zertifizierte, günstige möblierte Wohnungen in Zürich sind und minutenschnell buchbar und sie überzeugen im Vergleich zu Hotels oder Wohnungen anderer Anbieter durch: - zeitgemässe Einrichtung der möblierten Wohnungen von PABS, die gute Stimmung und sehr positive Wohngefühle verbreiten

- ein besseres, freieres Gefühl dank Komfort-Vorteilen

- günstige Mieten - sehr viel niedriger, als vergleichbare Hoteltarife

- gute Lage im Zentrum mit perfektem Anschluss an S-Bahn, Tram und Bus

- komfortable Einrichtungen fürs Kochen und fürs Essen, die eine deutlich kostengünstigere Verpflegung, verglichen mit dem Essen im Hotel oder Restaurant ermöglichen

- kostengünstige faire Mietpreise (All-inklusive-Miete), die das Budget entlasten

- das minutenschnelle Buchen und ein stressfreies Starten (das spart Zeit und Nerven)

- kompetenten Reparaturservice mit 24-Stunden-Notfalldienst (7 Tage/Woche) der Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet

- 5-Sterne-Service für Wohlbefinden, Sauberkeit, Frische und Komfort. Die Zufriedenheit der Kunden mit der möblierten Wohnung und den Services, ist für PABS erstes Gebot. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PABS Résidences + Appartements AG

Herr Giancarlo Fiorio

Grundstrasse 24

8048 Zürich

Schweiz fon ..: +41 44 491 41 16

web ..: http://www.pabs.ch

email : pabs@pabs.ch Die PABS Résidences + Appartements AG ist seit 32 Jahren bei der Vermietung von möblierten Wohnungen in Zürich führend für Qualität, Kosteneffizienz und Service (isaap-zertifiziert). Ihre Berater erleichtern den Kunden Relocations und zentrales Wohnen in der Stadt Zürich. Die möblierten Miet-Wohnungen von PABS, im Zentrum der Stadt Zürich, gehören zu den besten Angeboten bei Relocations, temporärer Übersiedlung oder temporärem Wohnungsbedarf. Die Zufriedenheit der Kunden von A - Z steht für die PABS Résidences + Appartements AG zuoberst. Dies spürt man bereits bei der kompetenten Beratung und Begleitung, damit der Bedarf für eine zentral gelegene möblierte Miet-Wohnung in der Stadt Zürich erfolgreich und bedürfnisgerecht erfüllt werden kann. Zu den weiteren sehr geschätzten Stärken gehören die kontinuierliche Instandhaltung sowie wöchentliche Reinigung der möblierten Wohnungen und Business Apartments. Einen sehr guten Einblick gibt das Kurzvideo "Leistungsübersicht" (1,5 Minuten) mit repräsentativen Beispielen und führenden Dienstleistungs-Vorteilen. Pressekontakt: Effiprom GmbH, Public Relations

Herr Emil Heinrich

Weidstrasse 12 12

8913 Ottenbach ZH fon ..: +41 79 207 79 82

web ..: http://www.effiprom.ch

