Startseite Fernlehrgang, jetzt mit Zertifikat - Seniorenassistent*in werden Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-23 19:33. Neu in der HELP Akademie - ab sofort buchbar! Sie haben wenig Zeit für Präsenzunterricht vor Ort, oder Webinare, möchten gerne selbstbestimmt lernen und vor allem schnell Ihre Tätigkeit als Seniorenassistent*in aufnehmen - mit Urkunde, oder jetzt, nach Abgabe einer Abschlussarbeit, auch mit Zertifikat. Nutzen Sie die preisgünstige Variante um in der Seniorenassistenz tätig zu werden: Unser Fernlehrgang (https://www.help-akademie.de/grundlagenwissen-der-seniorenassistenz-fern...) "Grundlagenwissen in der Seniorenassistenz" ermöglicht Ihnen all das. Sie erhalten einen Zugang auf unseren geschlossenen Bereich der Homepage für 4 Monate. Dort finden Sie alle Fächer und Inhalte. Im ersten Teil stellen sich die Dozenten kurz in einem Film vor und unterrichten im Anschluss Ihre Fachbereiche über Power-Point Präsentationen. Ein gesamtes Skript dazu für das spätere Nachlesen steht zum Download bereit.

Im zweiten Teil erhalten Sie die Inhalte der vier Praxisfächer (jetzt neu) zum Selbststudium ohne die Dozentenstimme. Als Abschluss und Nachweis erhalten Sie darüber eine Urkunde. Sollten Sie ein Zertifikat als Abschluss wünschen lesen Sie die Erklärung zur Reflexionsarbeit. Sie erstellen diese Abschlussarbeit zu einem Thema Ihrer Wahl und senden diese an die HELP Akademie zur Korrektur und Bewertung. Dies ist die Voraussetzung um dann das Zertifikat zu erhalten. HELP zertifizierte Seniorenassistenten unterstützen ihre Senioren bereits im rüstigen Alter und bevor Pflegegrade beantragt werden müssen:

Gespräche auf Augenhöhe bei Unternehmungen wie Ausflüge, Restaurantbesuche, oder im Lieblingscafe. Begleitung zu Theater- und Konzertbesuche. Frühere Hobbies wie Malen und Musik wieder aufleben lassen - Seniorenassistenten kümmern sich um alle Wünsche.

Lebensfreude und Mobilität sind wieder spürbar und die Lebensqualität kehrt zurück. Starten Sie jetzt in Ihren neuen Beruf !

Das Modul Firmengründung und Marketing findet weiter in Präsenz statt und ist äußerst empfehlenswert um erfolgreich Ihre erfüllende Zukunft beginnen zu lassen!

Folgen Sie Ihrem Herzen und werden Sie HELP zertifizierter "Seniorenassistent". Die Senioren erwarten Sie mit großer Freude!

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung T: 089-21545920 und nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.

