Startseite Verpackungsmaterial versandkostenfrei bestellen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-23 09:50. Der Onlineshop www.einpacken.de hat eine großartige Neuigkeit für seine Kunden: Ab sofort bietet der Shop eine versandkostenfreie Lieferung an. www.einpacken.de hat ein breites Angebot an qualitativ hochwertigen Verpackungsmaterialien für unterschiedliche Anwendungen. Egal ob für den privaten Gebrauch oder für Unternehmen, der Shop bietet für jeden Bedarf das passende Produkt. Mit der neuen versandkostenfreien Lieferung, können Kunden jetzt noch günstiger einkaufen und ihre Verpackungsbedürfnisse erfüllen. Die Aktion gilt ab sofort und ist unbefristet. Kunden können also jederzeit von der versandkostenfreien Lieferung profitieren. Besuchen Sie jetzt den Shop unter www.einpacken.de und entdecken Sie das umfangreiche Angebot an Verpackungsmaterialien zu attraktiven Preisen. Bestellen Sie noch heute und genießen Sie die versandkostenfreie Lieferung." Die Blank GmbH - einpacken.de ist ein führender Onlineshop für Verpackungsmaterialien. Mit einem breiten Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten, wie Kartons, Folien, Luftpolster und vielem mehr, bietet der Shop Lösungen für alle Verpackungsbedürfnisse. Ob für den privaten Gebrauch oder für Unternehmen, www.einpacken.de hat das passende Produkt zu einem attraktiven Preis. Der Shop ist bekannt für seine schnelle und zuverlässige Lieferung und die neue versandkostenfreie Lieferung ermöglicht es Kunden, noch günstiger einzukaufen. Besuchen Sie jetzt den Shop unter www.einpacken.de und entdecken Sie das umfangreiche Angebot an Verpackungsmaterialien." Firmenbeschreibung

Die Blank GmbH wurde 1950 gegründet und vertreibt heute über den Onlineshop www.einpacken.de Verpackungsmaterial innerhalb Europas. Die ca. 35.000 Kunden erhalten qualitativ hochwertige Produkte rund um das verpacken von Waren. Die Bestellungen werden innerhalb von 24-48 Stunden geliefert. besonders das gute Preis-Leistungs-Verhältnis macht einpacken.de zu einem leistungsfähigen Partner des Mittelstandes. Kontakt

Blank GmbH - einpacken.de

Hendrik Blank

Lindenpassage 13a

21244 Buchholz i.d.N.

+49 4181 2964311

h.blank@einpacken.de

