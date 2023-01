Handchirurgie München - PD Dr. med. Helen Abel

Die chirurgische Privatpraxis für Handchirurgie München von PD Dr. med. Helen Abel stellt sich vor.

Priv.-Doz. Dr. med. Helen Abel berät und behandelt in der chirurgischen Privatpraxis in München bei allen akuten und chronischen Beschwerden an Ellenbogen, Handgelenk und Hand. Die Tätigkeit umfasst das komplette Spektrum der Handchirurgie, sowohl Unfallfolgen als auch degenerative Erkrankungen der Hand und des Handgelenkes: Dupuytren Kontraktur, Rhizarthrose, Radiusfraktur, Nervenverletzungen, Handgelenkbeschwerden, Diskusverletzung, Arthrose des Handgelenkes und der Handwurzel, Karpaltunnelsyndrom, Sehnenverletzungen, Nerveneinengungen am Handgelenk oder Ellenbogen. Durch ständige Weiterbildung, Kompetenz und Empathie wird Patienten die Behandlung in der modernen Praxis so angenehm wie möglich gestaltet.

Handspezialistin in München mit dem gesamten Spektrum von Handtherapie bis OP

In der Handchirurgie können zahlreiche Probleme durch eine adäquate Handtherapie gelöst werden. Deshalb arbeitet die Handspezialistin (2022 von der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie als Expertin ausgezeichnet) eng mit qualifizierten Handtherapeuten zusammen. Sollte doch eine OP nötig sein, so wird diese im eigenen voll ausgestatteten und modernen OP-Saal, welcher den höchsten Hygienestandards unterliegt (Reinraumklasse 1A), in freundlicher und angenehmer Atmosphäre durchgeführt. Durch modernste Technik, Liebe zum Detail und ein engagiertes, verständnisvolles Team wird den Patienten der Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet. Die Privatpraxis bietet das gesamte Spektrum der Hand- und Handgelenkchirurgie, einschließlich aller modernen mikrochirurgischen, minimalinvasiven und arthroskopischen Techniken an.

Persönliche Beratung und zweite Meinung

Sehr gerne steht Dr. Helene Abel für Zweitmeinungsgesuche bereit und berät auch bei Fragen hinsichtlich einer OP-Indikation.



Ausbildung

* 2017 Zusatzbezeichnung Handchirurgie

* 2015 Habilitation im Fachgebiet Orthopädie und Unfallchirurgie

* 2014 Anerkennung als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

* 2008 Promotion zum Dr. med.

* 2008 Approbation als Ärztin

* bis 2008 Studium der Humanmedizin - Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und Harvard University, Boston



Mitgliedschaften

* Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie (DGH)

* Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)

* Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA)

Publikationen

Seit Beginn der Karriere hat Dr. Helen Abel zahlreiche klinischen Studien geleitet und wissenschaftliche Projekte beraten und betreut. Das Ergebnis daraus sind unzählige wissenschaftliche Veröffentlichungen in hoch angesehenen nationalen und internationalen Fachmagazinen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chirurgische Privatpraxis am Friedensengel

Frau Helen Abel

Prinzregentenstraße 74

81675 München

Deutschland

fon ..: (0) 89 - 205096001

web ..: https://handchirurgie-abel.de

email : mail@handchirurgie-abel.de

Gemeinsam mit meinem Team darf ich Sie herzlich begrüßen. Sehr gerne berate und behandele ich Sie bei allen akuten und chronischen Beschwerden an Ellenbogen, Handgelenk und Hand.

