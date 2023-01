Startseite ultimative Gelenkgesundheit Ernährung Ernährung Bewegung Pressetext verfasst von direect am So, 2023-01-22 14:16. Osteoarthritis (OA) ist eine weit verbreitete Gelenkerkrankung , von der jedes Jahr weltweit Hunderte von Millionen Menschen betroffen sind. Die Erkrankung kann Knie, Hüften, Hände, Füße und Wirbelsäule betreffen und zu Steifheit, eingeschränkter Mobilität, Schmerzen und Funktionsverlust führen. Insgesamt kann sich dies negativ auf die Stimmung, die Produktivität und die allgemeine Lebensqualität auswirken Die Entwicklung und fortschreitende Verschlechterung der Gelenke ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, darunter: Alter

Vater Zeit ist unbesiegt und ungebunden. Mit anderen Worten: Die Zeit holt uns alle früher oder später ein. Je länger etwas in Gebrauch ist (auch Ihr Körper), desto mehr wird es abgenutzt, was zu Gelenkverschleiß führen kann. Es gibt eine Reihe von Lebensgewohnheiten, mit denen Sie die Auswirkungen des Alterns aufhalten oder zumindest verlangsamen können (auf die wir im Laufe dieses Artikels eingehen werden), aber selbst dann können Sie nur sehr wenig tun, um den unvermeidlichen Verfall zu verlangsamen, der mit zunehmendem Alter eintritt. Genetik

Die Genetik ist einer der neueren Forschungsbereiche im Zusammenhang mit der Entstehung und dem Fortschreiten von Arthrose. Bisher war bekannt, dass Lebensstilfaktoren einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung der Erkrankung haben, aber erst seit kurzem haben Forscher begonnen, spezifische genetische Marker zu identifizieren, die die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von OA oder ihrer Verschlimmerung erhöhen können. In einer Kohortenstudie aus dem Jahr 2021 wurden 52 bisher unbekannte genetische Risikovarianten für Osteoarthritis identifiziert. Auf der Grundlage ihrer Ergebnisse konnten die Forscher molekulare Verbindungen zwischen OA und ihrem Hauptsymptom, dem Schmerz, herstellen. Die genetische Komponente der OA wird noch erforscht, und obwohl sie einige interessante Möglichkeiten für die Behandlung der Erkrankung eröffnen könnte, sollten Sie sich (derzeit) besser auf die anderen Lebensstilfaktoren konzentrieren, einschließlich... Körpergewicht und BMI

Es ist kein Geheimnis, dass die Raten von Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und metabolischem Syndrom weiter ansteigen, ebenso wie die Belastung des globalen Gesundheitssystems. Eine weniger beachtete Folge des wachsenden Körperumfangs ist die zunehmende Abnutzung der Gelenke, die direkt zur OA beiträgt. Je mehr Körpergewicht eine Person mit sich herumträgt, desto mehr Kraft und Druck wird auf ihre Gelenke, Bänder und Bindegewebe ausgeübt, egal ob sie sich bewegen oder ruhen. Ein weiteres Problem, das mit dem Tragen von überschüssigem Körperfett einhergeht, sind erhöhte Entzündungsmarker, die häufig mit rheumatoider Arthritis (RA) in Verbindung gebracht werden, aber auch zur Entwicklung und zum Fortschreiten von OA beitragen[4]. Knorpel, Knochen und die Synovialmembran können Entzündungsmediatoren freisetzen, und systemische Entzündungen niedrigen Grades können durch das metabolische Syndrom, die angeborene Immunität und das Altern ausgelöst werden[5]. Wenn Sie also die langfristige Gesundheit der Gelenke (sowie die allgemeine kardiometabolische Gesundheit) unterstützen wollen, ist die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts und BMI von größter Bedeutung! Körperliche Aktivität (auch Bewegung genannt)

Aufbauend auf dem vorherigen Punkt ist eine der grundlegenden Säulen für das Erreichen/Erhalten einer gesunden Körperzusammensetzung körperliche Aktivität, vorzugsweise intensives Training (z. B. Krafttraining, Intervalltraining usw.). Die Gründe dafür sind vielfältig, aber im Hinblick auf die Verbesserung der Gesundheit der Gelenke hilft es, sich regelmäßig und intensiv zu bewegen: Steigerung der Kalorienverbrennung

Aufbau von Muskeln

Körperfett zu reduzieren,

den Schlaf zu verbessern

Stress abzubauen

Unterstützung einer günstigen Körperzusammensetzung

All diese Faktoren tragen zur Gesundheit der Gelenke bei - jetzt und auf lange Sicht. Darüber hinaus ist eine sitzende Lebensweise eine der Hauptursachen für den wachsenden Bauchumfang, das steigende Körpergewicht und die allgemein schlechte Gesundheit in der modernen Gesellschaft. Die Forschung bestätigt auch, dass körperliche Inaktivität ein signifikanter Prädiktor für die Zunahme von Arthrose-Symptomen ist. Trotzdem ist es bei Menschen mit Arthrose sowie bei Übergewichtigen und Fettleibigen üblich, sich nur selten körperlich zu betätigen, selbst bei weniger anstrengenden Formen wie leichtem Gehen. Denken Sie auch daran, dass das Älterwerden ein weiterer Grund für eine verminderte körperliche Aktivität ist, die die Symptome der OA verschlimmern kann. Ernährung

Wie bei zahlreichen anderen Aspekten des Lebens hat das, was Sie essen (und auch das, was Sie einschränken oder vermeiden), einen direkten und spürbaren Einfluss auf Ihren Körperbau, Ihre Funktion und Ihre allgemeine Lebensqualität. Bestimmte Lebensmittel sind eher "gesundheitsfördernd", andere nicht. Im Klartext: Essen Sie mehr "echte" Lebensmittel (Obst, Gemüse, mageres Eiweiß, gesunde Fette, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen usw.) und weniger "Junk" (das meiste, was man in einer Schachtel, einer Tüte oder am Drive-Thru-Fenster findet). Wenn Sie sich an diese einfache Regel halten, sind Sie dem Durchschnittsmenschen um Größenordnungen voraus. Einer der Gründe, warum die Ernährung eine so wichtige Rolle für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden spielt, ist die Tatsache, dass "echte" Lebensmittel (Obst, Gemüse, mageres Eiweiß usw.) sättigender und kalorienärmer sind als ihre extrem verarbeiteten Gegenstücke. Dies trägt dazu bei, dass der Einzelne eine vernünftige Menge an täglichen Kalorien zu sich nimmt, die seinem tatsächlichen Energiebedarf entspricht, und hilft so, ein günstiges Körpergewicht und einen günstigen BMI zu halten. Auf diese Weise werden Übergewicht und eine starke Belastung der Gelenke (durch ein höheres Körpergewicht) vermieden. Eine gesunde Ernährung ist auch reich an Polyphenolen, Antioxidantien und entzündungshemmenden sekundären Pflanzenstoffen, wie sie beispielsweise in Ingwer und Kurkuma enthalten sind. Neben der mechanischen Belastung der Gelenke erhöht überschüssiges Körperfett auch den Entzündungsstatus im Körper, was zu einer chronischen leichten Entzündung führt. Falls Sie es noch nicht wussten: Chronische Entzündungen spielen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von OA. Sie können auch die Intensität der Schmerzen und das Fortschreiten der Arthritis fördern. Darüber hinaus haben Untersuchungen ergeben, dass bei Personen mit Osteoarthritis weniger entzündungshemmende Marker im Serum vorhanden sind. Eine fettreiche Ernährung mit einem hohen Anteil an Transfetten und gesättigten Fettsäuren erhöht bekanntermaßen auch die Risikofaktoren und Schmerzen bei Patienten mit OA.[12] Wer seine Essgewohnheiten ändern, einen gesunden Lebensstil fördern und die Gesundheit der Gelenke unterstützen möchte, kommt an der Mittelmeerdiät nicht vorbei. Die Mittelmeerdiät wird immer wieder für ihre gesundheitsfördernden Vorteile angepriesen, insbesondere in Fällen von[8]: Diabetes

Metabolisches Syndrom

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Fettleibigkeit

Sarkopenie

Osteoporose

Immer mehr Belege weisen auf einen weiteren Vorteil der mediterranen Ernährung hin - die Förderung der Gesundheit der Gelenke und die Verringerung der Symptome von Osteoarthritis [8,9,10]. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Clinics in Geriatric Medicine veröffentlichte Literaturübersicht kommt zu dem Schluss, dass Mediziner ihren Patienten die mediterrane Ernährung empfehlen sollten, um die Behandlung von OA zu unterstützen.[10] Eine in der Zeitschrift Clinical Nutrition veröffentlichte Längsschnittstudie mit über 4 000 Personen ergab, dass über einen Nachbeobachtungszeitraum von vier Jahren Personen, die sich stärker an eine mediterrane Ernährung hielten, ein deutlich geringeres Risiko für eine Verschlechterung der Schmerzen und eine symptomatische Knie-OA aufwiesen.[8] Der Schwerpunkt der Ernährung liegt auf Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, gesunden Fetten wie Olivenöl und Nüssen, fettem Fisch und fettarmen Milchprodukten. Außerdem ist sie reich an Polyphenolen, Antioxidantien, Ballaststoffen und entzündungshemmenden Fetten, wie den Omega-3-Fettsäuren im Lachs. Ergänzungen†

Neben all den anderen Lebensstilfaktoren, die sich auf die Gesundheit, die Funktion und die Langlebigkeit der Gelenke auswirken, sollten die Betroffenen auch Nahrungsergänzungsmittel in Betracht ziehen. In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Studien durchgeführt, in denen das Potenzial verschiedener Nahrungsergänzungsmittel untersucht wurde, von denen wir viele bereits ausführlich in der Rubrik AML-Artikel besprochen haben.† Die besten dieser Nahrungsergänzungsmittel haben wir handverlesen und im AML Joint Cocktail zusammengestellt.† Kürzlich ergab eine Meta-Analyse über die Auswirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln auf Arthrose, dass die Einnahme von Curcumin und Ingwer einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Kniegelenke haben kann. [11]† AML Joint Cocktail enthält BEIDE dieser wirksamen Nahrungsergänzungsmittel in ihren durch die Forschung unterstützten Dosierungen zusammen mit anderen evidenzbasierten Nahrungsergänzungsmitteln für die Gesundheit der Gelenke, darunter:† https://direect.de/sport-outdoor/sportnahrung/gelenknahrung/">kollagen-Hydrolysat

glucosamin-Sulfat

Chondroitin-Sulfat

MSM

Hyaluronsäure

Boswellia Serrata-Extrakt (AprèsFlex®)

Kurkuma (Curcumin) (Turmipure Gold®)

Ingwerwurzel-Extrakt (5% Gingerole)

vitamin c

UC-II-Kollagen

