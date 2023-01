Frühling, Sommer, Herbst und Winter: Grillkota geht immer!

Eine Grillkota verspricht Grillspaß zu jeder Jahreszeit - und mit dem richtigen Zubehör wird Grillen immer zum schönsten Moment des Tages.

Hoch im Norden, wo die Samen zu Hause sind, das Volk, das den ewigen Winter kennt, weiß man schon lange um die Vorzüge der so genannten Grillkota . Dieses Grillhaus in sechseckiger oder achteckiger Form finden ihren Ursprung in den jurtenähnlichen Behausungen der Samen. Was in Finnland schon lange bekannt ist, wird nun auch in Deutschland zu einem richtigen Trend: Grillen zu jeder Jahreszeit und Entspannen um eine gemütliche Feuerstelle.

Bei Isidor, dem Experten für Grillkotas und Grillhütten, hat man nun neben vielen verschiedenen Modellen auch das passende Zubehör im Angebot, damit der Grillabend in der eigenen Grillkota zum Erlebnis der ganz besonderen Art wird.

1. Das Must have: Der Grillkota Drehtisch. Wenn alle Gäste so richtig gemütlich um den Tisch sitzen, ist dieses Zubehör das, was zum perfekten Grillabend dazugehört! Ein Drehtisch ermöglicht es, Grillzutaten, Saucen oder Beilagen ganz einfach in der Runde herumzureichen. Die Kundenmeinungen sprechen für sich - jeder, der einen Drehtisch hat, ist begeistert davon.

2. Das Kuschelding: Felle für den kalten Winter. Auch wenn es in der Grillkota immer schön warm ist, damit es richtig kuschelig wird, darf ein Fell nicht fehlen. Wie die Samen in der Kota sitzen und den Winter einfach mal Winter sein lassen, das ist es wohl, was wir uns alle manchmal wünschen.

3. Profi Grillanzünder: gehören einfach dazu. Wer schon einmal erlebt hat, wie ein Grillfeuer einfach nicht und nicht "anspringen" will und die Glut zu wünschen übrig lässt, wird nie mehr auf gute Grillanzünder verzichten wollen. Gute Glut ohne Rauch, perfekte Grilltemperaturen ohne hektische Luftzufuhr mit Kartons und Föhn. Das ist genau das, was die Isidor Grillanzünder bieten.

Auf der Website des Unternehmens finden Interessierte unter grillkota.isidor.de noch viele weitere Tipps rund ums Grillen und wie es auch im Winter so richtig Spaß macht!

