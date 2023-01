Startseite Selbstbewusst und sicher auftreten - in 3 einfachen Schritten? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-18 15:37. Ein selbstbewusstes und sicheres Auftreten ist unserem privaten und beruflichen Alltag von großer Bedeutung. So messen wir neigen wir dazu selbstbewussten Menschen in Bewerbungsgesprächen eher zu vertrauen, sie in Präsentationen als eher kompetent wahrzunehmen - oder bei einem Date vielleicht dadurch als attraktiver zu sehen. Egal ob im Privatleben oder Beruf geht es also häufig darum Mitmenschen zu überzeugen, sich selbst zu behaupten und Kompetenz auszustrahlen. Das können wir mit einem selbstbewussten und sicheren Auftreten bestärken - und darum wollen wir euch in 3 einfachen Schritten darin unterstützen. In 3 einfachen Schritten zu mehr Selbstsicherheit? 1. Unsere äußere Erscheinung Unser äußeres Erscheinungsbild hat einen großen Einfluß auf den ersten Eindruck, den wir bei unserem Gegenüber hinterlassen. Wir sollten uns daher sehr bewusst sein darüber wie wir uns kleiden. Wichtig hierbei ist etwa ein frischer und gepflegter Eindruck. Frisch geduscht mit dezentem Deo oder Parfüm und gepflegte Hände sollten dazu gehören. Ebenso wie eine dem Anlass angepasste und vor allem gut an uns sitzende Kleidung. Dazu gehören selbstredend auch gut geputzte Schuhe. 2. Unsere Haltung Unsere Haltung hat einen großen Einfluß darauf wie wir nonverbal wahrgenommen werden. Stehen wir gerade und aufrecht so wirken wir auch ohne Worte bereits viel selbstbewusster - und das ohne, dass wir angefangen haben zu reden! Im Kontrast dazu wirken herunterhängende Schultern und ein krummer Stand eher unsicher und nicht dem Gegenüber zugewandt. Wir sollten uns also darum bemühen uns selbst selbstbewusst zu präsentieren - und das strahlen wir vor allem durch eine gerade, aufrechte und offene Haltung zu unserem Gegenüber oder der Gruppe aus. Das geht übrigens auch wenn wir unserem Gesprächspartner gegenüber sitzen. Aufrecht sitzen und uns dem Gesprächspartner zuwenden. Damit machen wir eine Menge Punkte gut und das bereits bevor das Gespräch begonnen hat. 3. Unsere Stimme Unsere Stimme ist unser eigenes, ganz individuelles Instrument, das wir ständig mit uns tragen. Jedes leicht unterschiedlich aber beeinflussen können wir unsere Stimme auf jeden Fall - und dessen sollten wir uns bewusst sein. An unserer Stimme können wir mit genug Training sogar die Klangfarbe deutlich verändern, zwei einfache Schritte die dich sofort weiterbringen und selbstbewusster wirken lassen sind: dein Tempo und deine Lautstärke. In der Regel sprechen wir wenn wir nervös oder aufgeregt sind etwas zu schnell und verstärken damit diesen Eindruck bei unserem Gegenüber. Wir sollten daher versuchen langsamer zu sprechen. Nimm dir dafür einmal irgendeinen Text, vielleicht diesen hier und zähle die Worte, die du in 60 Sekunden laut vorliest. Im Schnitt liegt eine als angenehm zum Zuhören wahrgenommene Geschwindigkeit bei 80-100 Wörtern pro 60 Sekunden. Um unseren sicheren Eindruck noch zu verstärken sollten wir darüber hinaus darauf achten lauter zu sprechen. Nicht übertrieben laut, aber laut und deutlich. Das gepaart mit einem langsameren Sprechtempo wirkt wahre Wunder in der Wahrnehmung unseres Gegenübers. Probier es einmal selbst aus! Fazit Wir hoffen diese Tipps haben dir geholfen und bringen dich schnell einen großen Schritt weiter zu einem selbstbewussten und sicheren Auftreten. Wenn übst sei dir aber immer bewusst, dass du authentisch bleibst. Die Dosis ist dabei von entscheidender Bedeutung. Du solltest dich mit deinem Auftreten wohlfühlen, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen ausserhalb deiner Komfortzone anfühlt. Viel Erfolg! Wenn du gerne einmal ein professionelles Training dazu erleben willst besuche doch gerne eines unserer Seminare. Rhetorik Seminare für dein Auftreten Bis 31.01.2023 erhältst du einen Jahresstart-Rabatt von 20% auf unsere Rhetorik Seminare. Für deinen erfolgreichen Start in das Jahr 2023 - etwa am myUnique2ID07.03.2023 in Münster! Wir stehen auch für individuelle Fragen und Trainings zur Verfügung Wir freuen uns auf dich! -Dein Team vom Bildungsinstitut Wirtschaft? Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bildungsinstitut Wirtschaft

Pressekontakt: Bildungsinstitut Wirtschaft

