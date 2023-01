Startseite Franz Spirago, Katholischer Volks-Katechismus als Scan für Amazon Kindle Pressetext verfasst von Pater Lingen am Mi, 2023-01-18 12:45. Gescannte Fassung der 8. Auflage (1914) des Buches "Katholischer Volks-Katechismus" von Franz Spirago.

Der Priester Franz Spirago (geb. 1862 in Landskron, gest. 1942 in Prag) war Religionsprofessor in Trautenau (Trutnov). 1894 veröffentlichte er seinen "Katholischen Volks-Katechismus pädagogisch und zeitgemäß ausgearbeitet", der bis 1927 mehrfach aufgelegt wurde. Ein Scan der 8. Auflage von 1914 wird bei Amazon Kindle als Faksimile-Druck angeboten. Einführungspreis: EUR 2,76.

Spirago schreibt im Vorwort: »Im heurigen Jahre 1914 feiert der "Volks-Katechismus" das 20. Jahr seines Erscheinens. So ungeahnt und groß auch die Hindernisse waren, die sich dem Verfasser bei Herausgabe des Werkes entgegenstellten, erlangte doch dieses der unbefleckten Gottesmutter gewidmete Buch eine unerwartet große und rasche Ausbreitung über die ganze Erde. Bis heute ist es bereits in 13 Sprachen erschienen; die deutsche Ausgabe befindet sich in mehr als 40.000 Händen, und manche Übersetzungen, z. B. die englische, haben einen noch weit größeren Leserkreis gefunden. Eine nicht geringe Anzahl von Bischöfen der verschiedenen Nationen hat den "Volks-Katechismus" mit warmen Worten der Anerkennung empfohlen und besonders lobend hervorgehoben dessen große Reichhaltigkeit, interessante Darstellung, Klarheit und Leichtfaßlichkeit, die bündige Ausdrucksweise und das Bestreben, die Lehren der Religion dem Verständnisse möglichst nahezubringen. ... Die meisten Leser dieses Buches sind dessen eifrige Verbreiter, also Apostel für den "Volks-Katechismus" geworden. ... Die vorliegende Neuauflage (8. Aufl.) hat gleich den früheren wieder eine Anzahl neuer, zeitgemäßer Abhandlungen und Zusätze, die meistens apologetischen Charakter haben und den modernen Unglauben bekämpfen. Die Geistlichkeit findet daher in diesem Buche Waffen gegen die Feinde unserer Religion und Kirche, auch viel Material zu zeitgemäßen Predigten. ... In diesem Werke wurden also Lehren, die für die Gegenwart von großer Bedeutung sind, keineswegs übergangen, sondern sogar eingehend behandelt.«

Vergleicht man den Spirago-Katechismus mit dem sog. "Katechismus der katholischen Kirche" / "Weltkatechismus", der von Joseph Ratzinger ausgesponnen wurde, meint man, dass es sich um zwei völlig verschiedene Religionen handelt. Der Grund ist einfach: Es handelt sich tatsächlich um zwei völlig verschiedene Religionen. Im sog. "Zweiten Vatikanischen Konzil" (Unitatis Redintegratio 3) wurde die Häresie verkündet, dass nichtkatholische Gemeinschaften "Mittel des Heiles" sein sollen. Ausdrücklich ist damit das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche geleugnet. Cf. Spirago, S. 212: "Nur die kath. Kirche allein ist die seligmachende, d. h. nur sie allein besitzt die Mittel, die zur Seligkeit führen". Wer sich zu "Vatikanum 2" bekennt, z. B. durch seine bloße bewusste Mitgliedschaft, ist dadurch aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen. Die Veröffentlichung einer Faksimile-Ausgabe von gescannten Seiten erschien aus mehreren Gründen angeraten. Dass der Spirago-Katechismus Verbreitung verdient, bezeugen die im Katechismus selbst zitierten Bischöfe. Zwar gibt es immer wieder einmal antiquarische Ausgaben des Buches, aber eben nur begrenzt und ggf. in schlechtem Zustand. Eine antiquarische Suche am 17.01.2023 ergab sieben Treffer: Auflagen erste bis siebente; Preise von EUR 57,50 bis EUR 99,-.

Möge auf diesem Weg der "Katholische Volks-Katechismus" weiterhin viel Gutes bewirken.

Über den Herausgeber dieser Faksimile-Ausgabe 2023:

Pater Rolf Hermann Lingen, Goldbrink 2a, 46282 Dorsten

Kurz-Biographie: geb. 1967 in Recklinghausen; 1986 Abitur (1,6) an der "Klosterschule" Gymnasium Haus Overbach in Jülich; 1987 Wehrdienst bei der Bundeswehr (Obergefreiter); 1988-1989 "Priesterkandidat" für das "Bistum Essen"; 1990-1992 verschiedene Studienfächer und verschiedene Jobs bei verschiedenen Unternehmen; 1993-1995 "Priesterkandidat" für das "Bistum Chur"; am Ende des Studiums "Sedisvakantist"; 1995 "Diplom katholische Theologie" ("Sehr gut") der "Theologischen Hochschule Chur; 1995 Austritt aus der Gruppe des sog. "Zweiten Vatikanischen Konzils"; 1996 Priesterweihe durch Bischof Georg Schmitz; zahlreiche Gerichtsprozesse (Zivilrecht und Strafrecht) wegen "Missbrauchs von Titeln", "Beleidigung" und "Amtsanmaßung"; zahlreiche Verurteilungen; permanente Missachtung aller gerichtlichen Verbote der Glaubensverbreitung.

Strafprozess 7 Ls-29 Js 74/08-43/11 - Amtsgericht Dorsten, Schöffengericht (nur für Straferwartung von zwei bis vier Jahren Gefängnis): a) schriftliches Protokoll der Erklärung von Amtsrichter Wolfhart Timm: »Im vorliegenden Verfahren geht es auch nicht um "den richtigen Glauben" oder "die richtige Kirche". [...] Für die Entscheidung des Verfahrens ist es völlig unerheblich, ob der Angeklagte in Glaubensfragen Unrecht hat oder nicht, ob er die richtige katholische Kirche vertritt und die anderen nicht«; b) schriftliches Urteil von Amtsrichter Wolfhart Timm: "Beim Angeklagten fällt schwer eine Unrechtseinsicht festzustellen. Das ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist, als weltliche Bestimmungen." Über Pater Lingen Vorname

